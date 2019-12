Siedler laden zum Silvesterball ein

Fallersleben

Der Jahreswechsel steht vor der Tür und damit auch der Silvesterball der Siedlergemeinschaft Fallersleben im großen Saal des Fallersleber Hoffmannhauses. Der Wirt des Hoffmannhauses Uwe Eilert sowie Vize-Vorsitzender Harald Kramer und Vorsitzender Eckhard Krebs freuen sich auf einen harmonischen Abend in guter Gesellschaft. Und die gute Nachricht: Es gibt noch Karten für die Veranstaltung, die sonst immer fix ausverkauft ist.

Wunsch vieler Gäste erfüllt

Die „Tanz- und Partyband Friends“ hat bei vergangenen Auftritten einen hervorragenden Eindruck hinterlassen. Harald Kramer freut sich, dass er den Wünschen vieler Gäste erfüllen konnte und die bekannte Band erneut verpflichtete. Die Speisekarte für das kalt-warme Buffet hat der Wirt und Chefkoch des Hoffmannhaus Uwe Eilert weitestgehend geplant. Gleich nach den Weihnachtsfeiertagen beginnt das „große Kochen“ für Silvester.

Große und bunte Dekos sind Vergangenheit

Der Saal ist nach dem radikalen Umbau etwas festlicher geworden, die Siedler wollen ihn wieder schön dekorieren. Große und bunte Dekos gehören aber der Vergangenheit an, so Krebs. Der Saal ist überwiegend schlicht gestaltet. „Wir werden mit goldener Deko und stimmungsvollem Licht das Ambiente aufwerten“, verspricht der erste Vorsitzende der Siedler Eckhard Krebs. „Es soll wieder eine besondere Stimmung geschaffen werden.“

Es gibt noch Karten

War der Silvesterball in den vergangenen Jahren oft bereits Stunden nach dem Vorverkaufsbeginn ausverkauft, läuft der Verkauf in diesem Jahr etwas ruhiger. Das Organisationsteam sieht es gelassen: „Ein paar Gäste mehr oder weniger ist nicht entscheidend, wir wollen gemeinsam einen schönen Jahresabschluss in angenehmer Gesellschaft verbringen und das wird gelingen“, so Krebs. Wer kurzentschlossen an der Veranstaltungen teilnehmen will, wendet sich telefonisch an Harald Kramer (0 53 62) 5 28 60 oder meldet sich per Mail bei: kontakt@fallersleben.imvwe.de.

