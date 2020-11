Fallersleben

Ein Jahr lang strickte die Seniorengruppe „Weiße Perle“ aus der Bonhoeffer-Gemeinde in Westhagen Löwen. Gegen eine Spende verteilte Leiterin Mariella Pilotta dann die lustigen Tierchen in ganz Wolfsburg. So kamen stolze 1082 Euro zusammen. „Ich bedanke mich bei allen, die mitgeholfen haben, dass es so viel Geld geworden ist“, sagt Mariella Pilotta. Der Betrag geht an den Verein „Wasser für Kenia“, den das Fallersleber Ehepaar Almut und Dr. Christoph Stein gegründet haben.

Die Freude über die finanzielle Hilfe ist groß. „Wegen Corona haben wir in diesem Jahr weniger Spenden bekommen als sonst“, bedauert die zweite Vorsitzende Gerhild Wehl. Wegen der Pandemie konnten Sponsorenläufe an Schulen nicht stattfinden konnten, die Erlöse gingen oft an „Wasser für Kenia“. Das Geld fehlt.

Anzeige

Die „Weißen Perlen“ stricken schon zum zweiten Mal für „Wasser für Kenia “

Umso schöner, dass die „Weißen Perlen“ wieder für den Verein spenden. Bereits Anfang des Jahres übergaben sie 720 Euro – damals hatten sie Teddys gestrickt. Damals ging das Geld an das Brunnen-Projekt in Kenia, diesmal ist es für den Bau eines so genannten Wasser-Kiosks. Einige davon konnte der Verein schon bauen. Ein Wasserkiosk ist ein gemauertes Häuschen mit Wasserleitung. In dem Kiosk bekommen Menschen über einen Wasserhahn sauberes Wasser gegen eine ganz geringe Gebühr.

Mariella Pilotta ist überrascht, wie viel Geld bei der Strick-Aktion zusammen kam

Mariella Pilotta ist überrascht, wie viel Geld bei der Strick-Aktion zusammen kam. Wegen Corona war es schwierig, die gestrickten Löwen an den Mann und die Frau zu bringen: „Alle Basare fanden nicht statt.“ Über Mund-zu-Mund-Propaganda ging dann doch ein Löwe nach dem anderen weg. Ein Bekannter ihres Mannes, der eine Baufirma hat, nahm zum Beispiel richtig viele ab. Für die Kinder seiner Kunden.

Die Seniorengruppe will im kommenden Jahr Puppen stricken..

Lesen Sie auch

Von Sylvia Telge