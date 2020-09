Fallersleben

Der VfB Fallersleben will den Betrieb des Schwefelbads an der Gifhorner Straße übernehmen und hat der Stadt als Eigentümerin ein entsprechendes Angebot gemacht. Hintergrund: Der VfB will sein beliebtes Gesundheitssportangebot erweitern. Es gibt aber noch einen weiteren Aspekt: „Wir möchten das Schwefelbad langfristig für Fallersleben erhalten“, sagt VfB-Vorsitzender Nicolas Heidtke.

Ortsbürgermeisterin Bärbel Weist (PUG) ist allerdings nicht begeistert von den Übernahme-Plänen. „Ich kann es nicht fassen, dass die Stadt sich so schnell vom Schwefelbad trennen will“, sagt Weist.

Immer wieder geriet das Schwefelbad in der Vergangenheit in die Schlagzeilen, weil es Defizite machte. Damit das Bad mit Therapie- und Wellnessräumen, einem großen Gymnastiksaal, Therapiebecken sowie Saunalandschaft nicht irgendwann aus finanziellen Gründen schließen muss, hat der VfB der Stadt angeboten, als Betreiber einzusteigen.

Seit einigen Jahren führt das Klinikum den Betrieb im Schwefelbad

Seit einigen Jahren führt das Klinikum den Betrieb des Schwefelbads. Die Stadt erhoffte sich dadurch ein besseres wirtschaftliches Ergebnis. „Das ist leider nicht passiert“, sagt Bärbel Weist. Sie bezweifelt, ob ein Sportverein erfolgreicher ist. Die Politikerin schätzt den VfB nach eigener Aussage, aber sie mache sie sich „Sorgen“ um die Zukunft des Schwefelbades.

Die damalige Stadt Fallersleben hat das Schwefelbad einst gekauft – für ihre Bevölkerung. Die Gesundheitsangebote sind sehr beliebt. Besucher kommen aus Nah und Fern. „Wir sind heilfroh, dass wir das Bad haben“, unterstreicht Weist. Zu den Besuchern zählen auch Menschen mit kleinem Portemonnaie, die die Angebote über eine ärztliche Verordnung nutzen können. Dies sei auch für die Zukunft nicht ausgeschlossen, sagt der VfB. Wenn der Verein das Schwefelbad übernimmt, sollen es nicht nur Mitglieder nutzen können, sondern ebenso Nichtmitglieder.

Bärbel Weist macht sich Sorgen um die Zukunft der Mitarbeiter

Auch an die Zukunft der Mitarbeiter denkt die Ortsbürgermeisterin: „Die Stadt ist ein sicherer Arbeitgeber als ein Verein“. Die Stadt hat das Personal ebenfalls im Auge: Sie will, dass der VfB die Mitarbeiter übernehmen soll. Für den VfB-Vorsitzenden Heidtke wäre das kein Problem: „Die Mitarbeiter leisten gute Arbeit.“ Sie, aber auch die Politik von einer Übernahme zu überzeugen, sei jetzt wichtig. „Ohne sie geht das nicht.“

Die Geschichte des Schwefelbades in Fallersleben Das Schwefelbad in Fallersleben ist schon sehr alt. Ursprünglich war das heutige Schwefelbadgelände Gartenland, es gehörte zu einer Gärtnerei. 1902 kaufte ein Gärtner das Gelände, 1908 übernahm es ein Landwirt. Der nahm 1911 eine Bodenbohrung vor – wegen großer Trockenheit hatte er nach Wasser gesucht. Das fand er auch: Ein starker Wasserstrahl schoss in die Höhe, allerdings mit einem unangenehmen Geruch. Die Schwefelquelle war entdeckt. Schnell entstanden neben dem Gewächshaus einige Badezellen. Der Kaufmann Pasenau kaufte 1925 das Grundstück und gründete die Schwefelbad GmbH. Er ließ ein Badehaus mit sieben Badezellen, Liegeräumen, Arztzimmer und Trinkbrunnen bauen. Die offizielle Einweihungsfeier fand am 18. Dezember 1925 statt. 1940 kaufte die Stadt Fallersleben das Grundstück, erweiterte es 1952 und errichtete eine Sauna. Damit war der Grundstein fürs heutige Schwefelbad gelegt.

Gespräche mit der Stadt laufen bereits. Es gibt verschiedene Möglichkeiten – eine Kooperation zwischen Stadt und VfB wäre ebenso möglich wie ein Betreiberwechsel. Die Stadt möchte Eigentümerin bleiben, der Sportverein könnte das Schwefelbad zum Beispiel pachten. Wenn die Gespräche erfolgreich sind, könnte der Verein im ersten Quartal 2021 das Schwefelbad übernehmen. Frühestens.

