Schwefelbad Fallersleben: Stadt legt Gespräche über Betreiberwechsel auf Eis

Die Verluste des Schwefelbades in Fallersleben haben sich durch Corona stark ausgeweitet: In den Monaten Januar bis November wurde im Vergleich zum Vorjahreszeitraum rund eine halbe Million Euro weniger durch Funktionstraining, Kursangebote und Saunabetrieb eingenommen. Darum und wegen der nahenden Kommunalwahl legt die Stadt Wolfsburg die Gespräche über die Übernahme des Betriebs durch den VfB Fallersleben vorerst auf Eis. Der Verein will mit dem Betrieb des Schwefelbads sein Angebot erweitern und hat der Stadt als Eigentümerin ein Angebot gemacht.

Verwaltung will das Thema Schwefelbad im Wahlkampf nicht unnötig befeuern

Sowohl die Verwaltung als auch der Verein könnten sich einen Betreiberwechsel vorstellen, sagte Wolfsburgs Gesundheitsdezernentin Monika Müller bei einem Pressegespräch vor der Sitzung des Schwefelbadausschusses am Dienstag. Der Zeitpunkt sei jedoch in mehrfacher Hinsicht ungünstig. Da ist zum einen der Antrag der PUG in der Sitzung des Ortsrates, die wie auch die Grünen einen Betreiberwechsel des Schwefelbades ablehnen. „Wir wollen das Thema im Wahlkampf nicht befeuern, damit würden wir uns allen keinen Gefallen tun“, sagte Müller.

Derzeit stehe die Frage im Vordergrund, wann das Schwefelbad überhaupt wieder durchstarten könne. „Wir gehen nicht davon aus, dass das Schwefelbad in den nächsten Monaten wieder vollständig in Betrieb gehen kann“, sagte Müller. Wegen Corona läuft der Betrieb stark eingeschränkt, möglich sind nur Physiotherapie und medizinische Fußpflege. „Angeboten wird derzeit nur, was medizinisch notwendig oder auf Rezept verordnet ist“, so die Gesundheitsdezernentin. Mitarbeiter befänden sich zum Teil in Kurzarbeit, einige hätten in Klinikum und Gesundheitsamt eine Beschäftigung gefunden.

Erlöse brechen durch Corona um rund 50 Prozent ein

Durch die Schließung im Frühjahr und den eingeschränkten Betrieb sind die Erlöse des ohnehin defizitären Schwefelbades um mehr als die Hälfte eingebrochen. Das zeigt der Vergleich der Monate Januar bis November mit dem Vorjahreszeitraum. Die Erlöse brachen beim Funktionstraining im Wasser um 58 Prozent auf 279 000 Euro ein, beim „trockenen“ Funktionstraining um 51 Prozent auf rund 28 000 Euro und bei Kursangeboten, Sauna und Verkauf um 49 Prozent auf rund 111 000 Euro. Die leichte Steigerung der Erlöse bei Einzeltherapien von 12 Prozent auf 175 000 Euro sind dabei nur ein schwacher Trost. Macht also rund eine halbe Million Euro weniger als im Vorjahreszeitraum. Und schon vorher machte das Schwefelbad jährlich rund 200 000 Euro Miese.

Diskutiert wird laut Müller auch, ob es Sinn macht, dass Schwefelbad sowie das Bewegungsbad des Klinikums in das Bäderkonzept der Stadt Wolfsburg zu integrieren. Im Schwefelausschuss stand übrigens auch ein Vortrag über die Geschichte des Schwefelbades auf der Tagesordnung, das in diesem Jahr sein 95-jähriges Bestehen gefeiert hätte. Die Feier soll wenn möglich im nächsten Jahr nachgeholt werden.

