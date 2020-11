Fallersleben

Der VfB Fallersleben möchte das Schwefelbad übernehmen. Um seine Gesundheitsangebote zu erweitern. Die Stadt, der das Bad gehört, ist dieser Idee nicht abgeneigt. Aber nicht überall stößt die Idee des Sportvereins auf Zustimmung. Auch nicht bei der PUG Fallersleben/ Sülfeld: Sie lehnt eine Übernahme der Betriebsführung ab, das Klinikum soll weiterhin die Leitung behalten. Einen entsprechenden Antrag brachte die PUG jetzt bei der letzten Ortsratssitzung im Saal des Hoffmannhauses ein. Das überraschte einige Parteien.

Zum Beispiel die SPD. „Ich hätte mir gewünscht, dass man vorher darüber spricht“, sagt Fraktionssprecher Eckhard Krebs. Dann hätten die Parteien vielleicht über Lösungsmöglichkeiten gemeinsam diskutieren – und vielleicht auch finden können. Zum Beispiel bei den Mitarbeitern, die sich bei einer möglichen Übernahme Sorgen um ihre – bislang sicheren – Arbeitsplätze machen.

SPD und CDU wollen sich in Ruhe Gedanken über die Übernahmepläne für das Schwefelbad machen

Die PUG teilt deren Sorgen. „Die Mitarbeiter könnten zunächst bei der Stadt bleiben bis sie in Rente gehen“, schlägt Krebs vor. Seine Befürchtung nach dem Vorstoß der PUG: „Mit dem Antrag verbaut man sich vielleicht etwas.“

Eckhard Krebs, SPD: „Ich hätte mir gewünscht, dass man vorher darüber spricht.“ Quelle: Thomas Koschel

Die SPD will die nächsten Wochen bis zur nächsten Ortsratssitzung im neuen Jahr nutzen, um sich eine Meinung zu dem Thema zu bilden. Das hat auch die CDU vor. Vorsitzender und Fraktionssprecher André G. Schlichting war „überrascht“ vom Schwefelbad-Antrag der PUG.

„Die Leitung des Schwefelbades soll weiter beim Klinikum bleiben“

Seine Partei setze sich jetzt in Ruhe zusammen, diskutiere darüber und präsentiere dann das Ergebnis in der nächsten Sitzung des Ortsrates. Nicht vorher. Nur so viel sagt Schlichting: Das Schwefelbad sei wichtig und er schätze den Vorsitzenden des VfB Fallersleben, Nicolas Heidtke, sehr: „Er weiß, was er tut.“

Uschi Mrongovius, Ortsratsmitglied der Grünen, hat schon jetzt eine klare Meinung zu den Übernahmeplänen des Schwefelbades. Die Politikerin lehnt sie ebenso wie die PUG ab: „Die Leitung soll weiter beim Klinikum bleiben. Das funktioniert doch gut.“ Auch in Corona-Zeiten. Seitdem das Klinikum die Betriebsführung übernommen hat, sei außerdem der städtische Zuschuss nicht mehr so hoch wie früher.

Auch die Besucher des Schwefelbades sind zufrieden – so wie es ist

Und noch etwas spreche gegen einen Betreiberwechsel, sagt Uschi Mrongovius: „Die Besucher sind zufrieden.“ Viele von ihnen hätten Angst, nach einer Übernahme durch den VfB schlechter gestellt zu sein als Mitglieder des Sportvereins. Das dürfe nicht sein, unterstreicht die Grünen-Politikerin.

Das ist der PUG-Antrag Die PUG brachte folgenden Antrag in der Ortsratssitzung am Dienstagabend ein: Das Klinikum der Stadt Wolfsburg bleibt Betreiberin des Schwefelbades, vor Ort bleibt ein Betriebserleiter tätig, der Ausschuss Schwefelbad Fallersleben bleibt bestehen. Der Antrag des VfB Fallersleben auf Übernahme der Betriebsführung des Schwefelbades wird abgelehnt. Begründung: Das Schwefelbad wurde 1925 von der Stadt Fallersleben in Betrieb genommen. Zielsetzung war die Gesundheit und die Gesunderhaltung für alle Bürger. Heute ist das Schwefelbad, das seit jeher in kommunaler Hand war, ein modernes Therapie- und Gesundheitszentrum. Das Kundenspektrum ist breit gefächert. Mütter und Väter kommen mit ihren Babys zum Schwimmen, viele Menschen, Alt und Jung, Gesunde, Genesende und Kranke nutzen die Therapie-Angebote im Wasser und auf dem „Trockenen“ , Massagen, Yoga, Physiotherapie. Beckenboden-Training, Rückenschule. Fußpflege, Lympf-Drainage werden verabreicht beziehungsweise angeboten. Zuschüsse für den Betrieb des Bades waren immer notwendig. Gerade in den letzten Jahren hat die Zahl der Besucher stark zugenommen, an allen Tagen ist das Schwefelbad geöffnet. Die Übernahme durch das Klinkum war ein Schritt in die richtige Richtung; die Kundenzufriedenheit ist sehr groß. Auch die baulichen Investitionen der Stadt haben dazu beitragen,die Attraktivität des Schwefelbades zu steigern und es für die Zukunft auszurichten. Aus Sicht der PUG Ortsratsfraktion gibt es keinen Grund, um die Betriebsführung für das Schwefelbad auf den VfB zu übertragen. Ganz im Gegenteil. Für Wasserflächen gibt es im gesamten Stadtgebeit eine riesige Nachfrage. Weder das Badeland noch die Hallenbäder oder die Freibäder kommen ohne kommunale Zuschüsse aus. Die Kundschaft des Schwefelbades ist mit der derzeitigen Situation sehr zufrieden. Sie möchten, dass es einen „neutraler“ Betreiber gibt. Der VfB ist zwar ein Sportverein, allerdings auch ein Wirtschaftsbetrieb! Er kann daher nicht mehr leisten als ein kommunales Krankenhaus bzw. die Stadt Wolfsburg.

Das Schwefelbad sei eine wichtige Einrichtung, damit die Menschen gesund bleiben oder es wieder werden. „Es ist ein Gesundheitsbad, kein Sportbad.“ Dass die Stadt es vielleicht abgibt, auch um die leere Kasse zu entlasten, kann Uschi Mrongovius nicht nachvollziehen: „Dass die Stadt nur an den finanziellen Aspekt denkt, verstehe ich nicht.“

Am Dienstag, 1. Dezember, tagt übrigens.um 17 Uhr im Ratssaal der Stadt Wolfsburg der Schwefelbad-Ausschuss.

Von Sylvia Telge