Schulzentrum Fallersleben bekommt zusätzlichen Sonnenschutz

Fallersleben

Gute Nachricht für das Schulzentrum Fallersleben: Es bekommt zusätzlichen Sonnenschutz für die südlichen Klassenräume. Bereits im August vergangenen Jahres hatte sich die Fallersleber SPD im Ortsrat dafür stark gemacht. Die anderen Fraktionen unterstützten die Forderung, jetzt kam ein positives Signal aus der Verwaltung.

Die Ortsratsmitglieder erhielten von Schuldezernentin Iris Bothe die erfreuliche Nachricht, dass die Verwaltung zur nächsten Sitzung des Schulausschusses eine entsprechende Beschlussvorlage vorlegen wird. „Die von starker Sonneneinstrahlung betroffenen Gebäude der Realschule und des Gymnasiums werden zusätzlich mit Außenjalousien ausgerüstet“, berichtet Ratsmitglied Ralf Krüger.

Klassenräume heizten sich im Sommer stark auf

Schulleitung, Eltern und Schüler hatten wiederholt beklagt, dass sich die Klassenräume ohne Sonnenschutz in den Sommermonaten sehr stark aufheizen und den Unterricht beeinträchtigen.

Gemeinsam mit den Ortsratsmitgliedern Eckhard Krebs, Ingrid Leitner und Andrea Busch machte sich Krüger am vergangenen Wochenende noch einmal ein Bild von der Situation. An heißen Sommertagen seien die betroffenen Gebäudeteile permanent der Sonne ausgesetzt. „Wenn Orts- und Stadtrat bis Juli dieses Jahres und damit noch in dieser Wahlperiode der Vorlage zustimmen, kann die Verwaltung zügig die nötige Ausschreibung vorbereiten“, freut sich Eckhard Krebs über die positive Nachricht aus dem Rathaus.

Dass die Verwaltung trotz angespannter Haushaltslage der Stadt Mittel in sechsstelliger Höhe zur Verfügung stellt, sei, so Ingrid Leitner „ein hartes Stück Arbeit aller Beteiligter gewesen und keineswegs selbstverständlich“.

Von der Redaktion