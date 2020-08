Fallersleben

Nach sechs Wochen Ferien hat das neue Schuljahr in Wolfsburg begonnen. Schüler, die in den Bussen der Wolfsburger Verkehrsbetriebe (VWG) zur Schule fahren, müssen einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Am Schulzentrum Fallersleben schaute sich Ortsbürgermeisterin Bärbel Weist (PUG) an, ob sich die Schüler an die Regeln hielten. Sie hatte wenig zu beanstanden und freute sich nicht nur über das Verantwortungsbewusstsein der Schüler, sondern auch die Sanierung des Schulzentrums. „Das Areal ist fantastisch geworden“, betonte sie. Das Schulzentrum Fallersleben wurde renoviert, modernisiert und erweitert. Eine Bushaltestelle mit Haltebuchten wurde von der Ost-Seite auf die Nordseite an die Karl-Heise-Straße verlegt.

Viele Schüler kommen mit dem Fahrrad zum Schulzentrum Fallersleben

Eltern, die ihre Kinder mit dem Auto zur Schule bringen, dürfen die Haltebuchten nicht nutzen. Drei Fahrer hielten sich nicht an die Regel und wurden von einem WVG-Mitarbeiter gemaßregelt. Insgesamt war die Situation jedoch entspannt. Nur wenige „Eltern-Taxis“ hielten kurz an der Straße oder beim Parkplatz. Viele Schüler fuhren mit dem Fahrrad zum Schulzentrum. Für die Zweiräder wurde ein großer eingezäunter Parkplatz gebaut. „Bei der Planung wollte es keiner glauben, dass der Platz benötigt wird“, erklärte Weist.

Zur Galerie Nach den Sommerferien müssen die Wolfsburger Schüler wieder pauken. In den Bussen der WVG hielten sich alle an die Maskenpflicht, viele kamen lieber gleich mit dem Fahrrad und mussten die Maske erst in der Schule aufsetzen.

Die Busse der WVG waren nicht überfüllt, aber alle Plätze waren besetzt

Schließlich fuhren die Busse der WVG den neuen Busbahnhof an. Unter den Passagieren war auch Realschülerin Cheyenne Steinbach. Sie fuhr von Flechtorf aus nach Fallersleben. Einmal musste sie umsteigen, an der Bushaltestelle blieb ihr genügend Abstand, um den Mund-Nasen-Schutz kurz abnehmen zu können. „In den Bussen gab es keine Probleme. Jeder hat sich an die Maskenpflicht gehalten, aber Abstand halten war kaum möglich“, sagte Steinbach. So nahm es auch Weist war, bereits von Weitem sah sie, dass alle Plätze besetzt waren, die Busse aber nicht überfüllt waren. Beim Aussteigen drängelten die Schüler nicht und behielten auch auf dem Schulhof ihre Masken an. „Das lief total unkompliziert. Genauso wie ich es mir erhofft hatte“, sagte Weist.

Nach dem Unterricht wurden die Masken wieder brav aufgesetzt

Nach Schulschluss standen auch an der Frankfurter Straße viele Schüler und warteten auf die Busse. Laut der ­17-jährigen Schülerin Laura Könnecke trugen morgens alle Schüler ihre Masken und hielten genügend Abstand im Bus. Sie war skeptisch, ob die Schüler den ganzen Tag über so diszipliniert bleiben würden. „Ich befürchte, dass nachmittags weniger Menschen ihre Maske tragen“, sagte die Zwölftklässlerin der Heinrich-Nordhoff-Gesamtschule.

Doch diese Befürchtung bestätigte sich auf den ersten Blick nicht. Auch nach dem Unterrichtstag setzten die Jugendlichen die Masken im Bus freiwillig auf. Diesen Eindruck konnten die Busfahrer bestätigen. „Uns ist kein Fall bekannt, bei dem von Schülern gegen die Verordnung verstoßen wurde“, teilten die Wolfsburger Verkehrsbetriebe mit.

