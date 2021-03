Ehmen

Damit hätte Jürgen Apitzsch niemals gerechnet: Stolze 1630 Euro kamen bei seiner Schneemann-Aktion zusammen, die er mit seinen Nachbarn aus dem Kreuzkamp in Ehmen im Februar gestartet hatte. Jetzt übergab er Burghard Dröse vom Heidi-Förderverein für krebskranke Kinder den Scheck. „Ich freue mich riesig über hohe Summe“, sagt Apitzsch.

Der Riesenschneemann in Bildern:

Zur Galerie Bewohner aus dem Kreuzkamp-Wendehammer bauten eine 4,20 Meter hohe Schneefrau – und sammelten Spenden

„Schneemann 400“ nannte er die Aktion, weil er einen Schneemann bauen wollte, der mindestens 400 Zentimeter hoch sein sollte. Am Ende war es eine Schneedame, die Paula getauft wurde und die brachte es sogar auf 4,20 Meter. Dazu kam noch ein kleiner Schnee-Junge: Benni.

Die Schneemann-Aktion wollte Jürgen Apitzsch mit einem guten Zweck verbinden

Die Schneemann-Aktion wollte Apitzsch nicht nur einfach so machen, er wollte sie mit einem guten Zweck verbinden: Der Mann aus Ehmen sammelte Geld für „Heidi“, den Förderverein für krebskranke Kinder.

Zusammen mit Nachbarn aus dem Kreuzkamp-Wendehammer baute Apitzsch Mitte Februar, als der große Schnee kam, die XXL-Figur. Innerhalb von drei Tagen. Schon nach ganz kurzer Zeit kamen 900 Euro zusammen. Aber es wurde noch besser. Am Ende konnte Jürgen Apitzsch sogar 1630 Euro an „Heidi“ übergeben.

Er freut sich riesig darüber. „Damit hätte ich nicht gerechnet“, sagt der 61-Jährige. Er war selbst an Krebs erkrankt, hat aber alles gut überstanden. Danach stand für den ohnehin schon sehr engagierten Wolfsburger fest: Er möchte noch mehr Menschen in Not helfen. Die Schnee-Aktion habe ihn darin bestärkt. Er will weitermachen und vielleicht folgen ja andere Leute seinem Beispiel.

Von Sylvia Telge