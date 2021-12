Deutsche TV-Serien setzen auf den netten Fallersleber René Oltmanns: Der Schauspieler wird 2022 in mehren Produktionen bei ARD und ZDF zu sehen sein. Zu hören ist er auch bei Netflix, als Synchronsprecher. Und in München inszeniert er auf der Theaterbühne erfolgreich eine Komödie. Der WAZ erzählte er wie das Corona-Jahr 2021 für ihn war...

Schauspieler Renè Oltmanns: Weihnachten feierte er bei seinen Eltern in Fallersleben, am Donnerstag, 30. Dezember, können ihn die Wolfsburger im ZDF sehen – in einer Bergretter-Folge mit Sebastian Ströbel. Quelle: Boris Baschin/Instagram