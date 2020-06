Sandkamp leidet unter Verkehr: Ortsrat wünscht sich Tempo 30

Kästorf/Sandkamp

Ein wenig neidvoll blickt die Bevölkerung Sandkamps auf den Nachbarort Kästorf, der gute Erfahrungen mit einer Geschwindigkeitsbegrenzung auf der Ortsdurchfahrt gemacht hat. Seit hier Tempo 30 eingeführt wurde – so berichteten Kästorfer Mitglieder des Ortsrates – haben sich die Gefahrensituationen wesentlich gemindert. „Ältere Herrschaften können wieder unbeschadet die Straße überqueren“, berichtete Michael Dudek ( CDU), auch stellvertretender Ortsbrandmeister in Kästorf. Zudem habe man festgestellt, dass die Hauptstraße „Zu dem Balken“ vom ortsfremden Durchfahrtsverkehr (VW-Pendler) fühlbar gemieden wird.

Diese positiven Erfahrungen wollte der Ortsrat Kästorf/Sandkamp am Mittwoch in seiner Sitzung gern auch auf Sandkamp übertragen wissen und hatte dazu Ordnungsamtsleiter Axel Piepers eingeladen. Der bilanzierte die beständig abnehmende Zahl von registrierten Unfällen in der Stellfelder Straße von 2017 bis 2020 (2017: 16 Unfälle; 2018: neun; 2019: sechs; 2020: bisher zwei). Piepers ließ anklingen, dass einschränkende Maßnahmen offenbar nicht notwendig seien.

Anzeige

Verwaltung lehnt Tempo 30 von der Oststraße bis zur Kita ab

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Eine Absage erteilte Piepers auch dem Wunsch des Ortsrates nach einem gesicherten Fußgängerweg in Höhe der Bushaltestelle sowie einer Querungshilfe in Form einer Verkehrsinsel inmitten der Fahrbahn. Gegen letztere spreche allein schon die nicht ausreichende Straßenbreite. Ein grundsätzliches „Nein“ der Fachleute im Ordnungsamt gibt es auch für den Antrag, in der Stellfelder Straße Tempo 30 von der Oststraße bis zur Kita einzuführen.

Lesen Sie auch: Neues Limit: Tempo 30 in Kästorf

Der Mimik der Ortsratsmitglieder allein schon war anzusehen, dass der Leiter des Ordnungsamtes mit seinem nackten Zahlenwerk einen Nerv des Ortsrates gereizt hat, zumal man eine Bevölkerung zu vertreten hat, die tagtäglich unter der Pendler-Blechlawine zu leiden hat. Mit Zahlen wollte man sich nicht abfinden. „Müssen immer erst schwere Unfälle passieren, ehe etwas geändert wird“, beklagte Michael Dudek. Sandra Fricke-Grün ( SPD) berichtete aus eigener Erkenntnis, dass immer noch schwere Lastwagen teilweise sogar nachts durch den Ort fahren.

VW-Pendler sollen sich möglichst andere Strecken suchen

Ortsbürgermeister Francescantonio Garippo ( SPD) appellierte an die Verwaltung, versuchshalber eine temporär begrenzte Geschwindigkeitsreduzierung ins Auge zu fassen. „Nach einer Probephase werden wir dann feststellen können, ob dies, wie in Kästorf, den gewünschten Effekt bringt.“ Angestrebt wird, dass beispielsweise Pendler wegen der Behinderungen in Sandkamp andere Strecken Richtung Arbeitsplatz bei Volkswagen wählen.

Einstimmig beschloss der Ortsrat abschließend einen Antrag, den Thorsten Kuder (PUG) formuliert hatte: Alternative Routen für Pendler, Kosten für eine Ampelanlage und ein belastbares Verkehrskonzept inklusive Tempo 30 sollten geprüft werden.

Von Burkhard Heuer