Sandkamp

Die Ausbaupläne des Hotel „Jott“ in Sandkamp standen am Mittwoch im Mittelpunkt der Ortsratssitzung Kästorf/Sandkamp. Das Hotel in Sandkamp will erweitern und plant neue Tagungsräume. Die Wolfsburger Politiker begrüßen das Bestreben der „Jott“-Inhaberin Annegret Schmidt – auch die Stadt sieht keine Hindernisse. Jedoch gibt es auch einen großen Nachteil: Laut Francescantonio Garippo ( SPD), Ortsbürgermeister von Kästorf und Sandkamp, gebe es in den Dörfern das schlechteste Internet in ganz Wolfsburg. „Für das Hotel und andere Unternehmen brauchen wir schnelles Internet, damit die Wolfsburger und die Gäste effizient arbeiten können“, sagte Garippo.

Hotel „Jott“ in Sandkamp plant weitere 30 Zimmer

Marc Heinisch und ein Kollege vom Geschäftsbereich Stadtplanung und Bauberatung stellten die Pläne vom Hotel „Jott“ vor. Das Hotel in Sandkamp will sich auf zwei Etagen erweitern und plant weitere 30 Zimmer. Mit dem Anbau soll gleichzeitig der Veranstaltungsbereich erweitert werden. In dem Bereich des Hotels gibt es eine Teilüberlagerung der Bebauungspläne „Grashöfe“ von 1966 und „Westlicher Ortsrand Sandkamp“ von 2004.

Anzeige

Im Westen des neuen Geltungsbereiches ist ein Mischgebiet ausgewiesen, im Osten ein allgemeines Wohngebiet. Jedoch ist die Geschosshöhe in beiden Gebieten auf maximal eins festgesetzt. Wegen der Erweiterungspläne des Hotels muss der Bebauungsplan „Westlicher Ortsrand Sandkamp“ geändert werden. Dagegen gab es im Ortsrat keine Einwände. Nach Angaben von Garippo würden die Anwohner nichts von der Hotel-Erweiterung bemerken. „Für die Anwohner gibt es keinerlei Beeinträchtigungen“, so der Ortsbürgermeister. An der Umgebung wird sich zudem nichts ändern, da nur der Teil des Bebauungsplans angepasst wird, auf dem das Hotel steht und die Erweiterung geplant ist.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Inhaberin Annegret Schmidt äußert sich noch nicht zu den Plänen

Die Pläne sollen laut der Stadt in einem „beschleunigten Verfahren“ geändert werden, da keine „erheblichen Umweltauswirkungen“ zu erwarten seien. Der Beschluss wird voraussichtlich am 28. Oktober vom Rat abgesegnet. Die Inhaberin des Hotels in Sandkamp, Annegret Schmidt, möchte sich allerdings derzeit noch nicht zu den Baumaßnahmen äußern. Dafür lobten die Ortsratsmitglieder das Konzept. „Die Auslastung der Wolfsburger Hotels ist in der Regel sehr gut. Dass sich das Hotel so einen Plan zutraut, freut mich und ist ein gutes Zeichen“, sagte Aneka Kretschmer ( CDU).

Jedoch wünschen sich die Kästorfer und Sandkamper schnelleres Internet. „Es ist schade, das Volkswagen mit einem guten Netz so nah ist und wir mit dem langsamen Anschluss auskommen müssen. Das ist sehr fragwürdig“, ergänzte Kretschmer.

Von Ann Kathrin Wucherpfennig