Sandkamp

Silke und Thorsten Blank wagen einen Neuanfang: Sie verwandelten ihr ehemaliges Sportstudio „Top Fit“ in Sandkamp in fünf Kurzzeit-Apartments, die sie ab sofort vermieten. Der Umbau war nicht einfach, aber jetzt ist alles fertig. Nicht nur das Ehepaar ist von dem Ergebnis absolut begeistert.

Ende Oktober 2020 war Schluss mit dem Sportstudio. Nach 30 Jahren. Es war keine leichte Entscheidung. Doch sie musste sein. Der Arzt riet Silke Blank, aus gesundheitlichen Gründen beruflich kürzer zu treten. „Wir haben oft 70 Stunden in der Woche gearbeitet – das war zu viel“, sagt die 55-Jährige.

Alternativpläne für die berufliche Zukunft

Die Hände in den Schoss zu legen, sei aber weder ihr Ding noch das ihres Mannes. Schon zwei Jahre bevor sie ihr Fitness-Studio geschlossen haben, überlegten sie Alternativpläne für die Zeit danach. Das Ergebnis sind die Blank Apartments in der Stellfelder Straße. „Wir sind jetzt Hausmeister“, erzählt Thorsten Blank und schmunzelt dabei.

Die neuen Apartments in Bildern:

Zur Galerie Silke und Thorsten Blank wagen mit Kurzzeit-Apartments einen beruflichen Neuanfang

Handwerklich geschickt ist er. Die Sportgeräte im Studio zerlegte der 57-Jährige mühelos – und baute sie schnell wieder zusammen. Nun ist Blank dafür zuständig, dass die Wohnungen top sind. Vier Wohnungen sind 65 Quadratmeter groß, eine ist mit 52 Quadratmetern etwas kleiner. Alle sind komplett ausgestattet: mit Waschmaschine, Trockner, Geschirr, Bettwäsche, Wlan und noch viel mehr.

Der Umbau ist gelungen

Man könnte sofort einziehen. Geschäftsleute, die für einige Monate in Wolfsburg arbeiten, aber auch Gäste, die für drei Tage nichts ins Hotel wollen, sondern lieber ihre „eigenen“ vier Wände möchten.

Der Umbau ist sehr gelungen. War aber nicht so einfach. „Unser Architekt Jens Winter hat wirklich alles aus der ehemaligen Sportstudio-Fläche herausgeholt, was möglich war“, loben die Blanks. Die Firma Tairi aus Gifhorn hat mit H & M Haustechnik so manche Sonderschicht eingelegt, damit alles pünktlich fertig wurde. „Wir möchten allen danke sagen, die uns unterstützt haben“, sagt das Ehepaar Blank.

Fünf gemütliche Apartments

Herausgekommen sind fünf gemütliche Apartments. Die Möbel dafür zu bekommen, war nicht einfach. „Das Möbelhaus war im Lockdown. Ich konnte mir vieles nicht persönlich anschauen“, erklärt Silke Blank. Es gab aber kein böses Erwachen, ganz im Gegenteil.

Die Vermietung beginnt ab sofort. Ein Freund hilft dabei. Neben den fünf Apartments gehören zu dem Wohnkomplex noch Abstellräume für Mieter, ein Büro für die Blanks, ein Solarium – und ein kleines Fitness-Studio. Die Sportgeräte hat das Wolfsburger Sportstudio V8 geliefert. Die Blanks trainieren dort, seitdem sie ihr eigenes nicht mehr betreiben. „Fünfmal in der Woche sind wir dort“, freuen sich Silke und Thorsten Blank. Dafür fehlte ihnen früher die Zeit.

Von Sylvia Telge