SPD Fallersleben: Radweg im Kleekamp muss optimiert werden

Die SPD-Ortsratsmitglieder Eckhard Krebs, Ingrid Leitner, Andrea Busch und Ralf Krüger trafen sich jetzt an der Tiefgarageneinfahrt des im Bau befindlichen Neuland-Wohnkomplexes im Baugebiet Kleekamp. Die Einfahrt zur Tiefgarage entsteht hier derzeit in Grenzbebauung; ein Teil Baustelle ragt aktuell in den Rad- und Schulweg rein. Es hatte bereits Beschwerden von Bürgern gegeben.

Die Kritik: Der Radweg sei in einer Biegung schlecht einzusehen – besonders aus Richtung Süden – und sei durch die neue Mauer auf der Grenze auch sehr gefährlich geworden. Am vergangenen Dienstag sollte über das Thema im Ortsrat Fallersleben-Sülfeld gesprochen werden. Ralf Krüger, auch Mitglied im Rat der Stadt, sagt: „Es wurde im Bauausschuss ein Bericht im Ortsrat dazu angekündigt, der jedoch der Ortsbürgermeisterin kurzfristig von der Tagesordnung genommen wurde.“

Radweg im Kleekamp : Sicht für Radfahrer ist eingeschränkt

So trafen sich die Mitglieder SPD jetzt mit Zollstock an besagter Stelle: „Wir möchten die Situation möglichst schnell klären,“ so Fraktionssprecher Eckhard Krebs. „Die Mauer auf der Grundstücksgrenze wirkt schon recht massiv und von Süden kommend gibt es auch eine Sichtbeeinträchtigung“, so Krebs weiter. Die Ortsratsmitglieder sind sich einig: Wenn die Neuland sich an die Baugenehmigung gehalten hat und nicht zu weit nach Westen gebaut hat, hat sich die genehmigende Baubehörde eventuell nicht ausreichend über die Radwegesituation informiert. Natürlich müsse eine eventuelle Verantwortung geklärt werden. Allein wegen der Kostenübernahme für die notwendigen Baumaßnahmen am Radweg sei das wichtig.

Kleekamp : Radweg verbreitern, Baum umsetzen

Wichtiger ist den Sozialdemokraten aber eine sichere Radwegeführung für die Zukunft. Das Gelände lasse eine Lösung zu. Eventuell müssen eine Laterne oder ein Baum versetzt werden. Krüger und Krebs haben nachgemessen und sehen eine Lösung: „Es stünde ausreichend Platz zur Verfügung, um den Radweg mit einer ordentlichen Breite mit einigem Abstand von der Mauer zu führen.“

