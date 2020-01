Es gibt viel zu tun: SPD Ehmen/Mörse blickt optimistisch ins neue Jahr

Ehmen/ Mörse

Europawahl, Glasfaserausbau, Mieten – ein arbeitsreiches Jahr mit spannenden Themen liegt hinter dem SPD-Ortsverein Ehmen/Mörse. Vorsitzender Jan-Christoph Albrecht zog jetzt eine positive Bilanz von 2019 und er blickt mit seinen Parteifreunden optimistisch ins neue Jahr. Wichtige Aufgabe zum Jahresanfang: In den kommenden Wochen will sich der Vorstand intensiv mit dem städtischen Haushalt beschäftigen.

Obwohl die Situation angesichts der schlechten Haushaltslage nicht einfach sei. Über die aktuelle Lage informierte Bürgermeister Ingolf Viereck. „Trotz einer schwierigen Finanzlage ist unsere Stadt auf gutem Weg.“ Wolfsburg wachse, die Beschäftigtenzahlen seien auf Rekordhöhe und beim Wohnungsbau sowie im Schul- und Kita-Bereich werde „massiv investiert“, so Viereck.

Konzept „Wohnen für alle“ hilft

Dabei verwies der SPD-Politiker auch auf den Glasfaserausbau für das schnelle Internet und die vielen privaten Investoren, die sich in der Stadtentwicklung sowie im Wohnungsbau mit mehreren hundert Millionen Euro engagieren. Nicht zuletzt dank der städtischen Wohnungsbaugesellschaft Neuland werde vor allem in bezahlbaren Wohnraum investiert. „Dabei hilft uns vor allem das Konzept Wohnen für Alle. Aber auch die über 3600 neu abgeschlossenen Mietverträge der letzten zwei Jahren liegen bei einer Durchschnittsmiete von unter sieben Euro pro Quadratmeter“, unterstrich Bürgermeister Viereck.

Wichtige Projekte in Ehmen und Mörse

Mit dem Doppelhaushalt 2020/21 werden nach Aussage von Viereck auch wichtige Projekte in Ehmen und Mörse umgesetzt. So soll in diesem Sommer noch der Baubeginn für den Lückenschluss der Nordtangente um das Neubaugebiet Kerksiek erfolgen. Davon erhoffen sich die Ortsratspolitiker eine deutliche Entlastung vom Durchgangsverkehr. Nach dem Objektbeschluss für den Kita-Neubau am Siebsberg in Ehmen ist in den kommenden zwei Jahren die notwendige Einrichtung von sechs zusätzlichen Krippen- und Kita-Gruppen vorgesehen.

Im Ortsverein gibt es eine Änderung im Vorstand: Nachfolger von Beisitzer Malte Woltering, der zum Studium nach Göttingen gezogen und mittlerweile auch Landesvorsitzender der Falken in Niedersachsen ist, ist Michael Draeger.

