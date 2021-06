Mörse

Platz für deutschlandweit rund 4500 ausgemusterte Legehennen sucht der Verein „Rettet das Huhn“ in diesem Sommer. Vorsitzende Stefanie Laab aus Mörse und Bianca Gerlich, Kontaktvermittlerin für die Region rund um Braunschweig, planen auch wieder drei Übergabetermine in Wolfsburg. Gesucht werden erneut Menschen, die traumatisierten Tieren aus Bodenhaltungsbetrieben ein gute Zuhause bieten können.

Riesen-Rettungsaktion im Juli

Am 26. Juni werden dabei voraussichtlich 1400 braune Hennen eines Bodenhaltungs-Betriebs aus dem Sauerland vermittelt und Mitte Juli so viele wie möglich aus Schleswig Holstein. Dort kooperiert der Verein „Rettet das Huhn“ mit einem Betrieb, der einmal pro Jahr den gesamten „Alt-Bestand“ (125.000 Tiere) austauscht. 803 Hennen, die während der letzten zwölf Monate unter anderem wegen Verletzungen aussortiert wurden, habe der Verein schon nach und nach versorgt und vermittelt, sagt Stefanie Laab. Im Juli sollen alle Hennen, die nach zwölf bis 20 Lebensmonaten nicht mehr ausreichend Eier legen, zur Schlachtung transportiert werden. Möglichst viele von ihnen will der Verein davor bewahren.

33 Millionen Legehennen starben 2020

Die meisten Hühner hätten in ihrem kurzen Leben nie in der Erde gescharrt oder Sonne auf ihren Federn gespürt, sagt Laab. Betonboden und Metallstangen mit bis zu neun Hennen pro Quadratmetern waren ihr Alltag. „Die Rettung jedes einzelnen Lebens bedeutet für ein Tier die ganze Welt!“, appelliert der Verein. Laut dem statistischen Bundesamt teilen die Hennen das tödliche Schicksal Jahr für Jahr mit Millionen Legehennen. 2020 waren es in Deutschland 33 Millionen Tiere – und zwar zusätzlich zu 623 Millionen aus der Mast.

Wer mindestens zwei oder maximal 15 Hennen sowie vielleicht auch einen Hahn von der Warteliste des Vereins übernehmen kann, sollte sich per E-Mail bei Bianca Gerlich melden. Der Verein schließt mit den Interessierten Verträge ab, in denen sich alle zu artgerechter Haltung und tierärztlicher Versorgung verpflichten. Die meisten Hennen erholten sich trotz der erlebten Qualen überraschend schnell, versichern erfahrene Vereinsmitglieder, die zur Beratung auch nach der Abholung zur Verfügung stehen.

Wer noch mehr Bedenk- oder Vorbereitungszeit braucht, hat am 19. September übrigens eine weitere Möglichkeit zum Hennen-Retten. Dann werden noch einmal rund 800 Tiere aus Freilandhaltung in Niedersachsen vermittelt.

Von Andrea Müller-Kudelka