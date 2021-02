Mörse

Reger Betrieb herrschte am Samstagabend in einer kleinen Stichstraße in Mörse: Ein Auto nach dem anderen fuhr am Haus von Stefanie Laab und ihrem Mann Gabriel Ilcau vor, wo in zwei Anhängern 92 Hühner in Transportboxen warteten. Der Verein „Rettet das Huhn“ hatte die ausgemusterten Legehennen von einem Betrieb im Sauerland bekommen, zusammen mit rund 1300 weiteren Tieren. Sie alle werden an Menschen vermittelt, die ihnen das Gnadenbrot geben. 18 Adoptanten erschienen bei der Vereinsvorsitzenden in Wolfsburg, um jeweils mehrere Tiere nach Hause zu holen.

„Sie brauchen genügend Platz, um sich auch mal aus dem Weg gehen zu können“, erklärt Bianca Gerlich. Sie ist die Kontaktperson für die Region Braunschweig-Wolfsburg und kümmert sich darum, dass die Tiere gut untergebracht sind. Zum Team gehörte am Samstag außerdem Caren von Varendorff.

Stammkunden: Familie Koblenz aus Barnstorf holte diesmal gleich mehrere Transportboxen mit je zwei Hühnern – neue Freundinnen für Hahn Picasso. Quelle: Britta Schulze

Viele der Abnehmenden sind dem Verein seit Jahren bekannt – wie zum Beispiel die Familie Koblenz aus Barnstorf. Dort freut sich Picasso, der Hahn, schon auf die neuen. Insgesamt 18 Hühner gehören künftig zu seinem Harem. „Sie haben rund 200 Quadratmeter Platz auf unserem Grundstück – und zusätzlich noch eine Voliere“, erzählt Meike Koblenz. Ein Paradies nach den beengten Verhältnissen in der Massentierhaltung, die bei einigen deutliche Spuren hinterlassen haben: Bei vielen sind die Federn ausgerupft, die nackte Haut rund um die Kloake ist gerötet. „Aber krank war bei uns jetzt in den letzten vier Jahren nicht eines, das wir hier abgeholt hatten“, versichert das Ehepaar Koblenz. Und Eier legten die ausgemusterten Hennen auch. „Jede Menge“, sagen die Barnstorfer, „man muss ihnen nur Zeit lassen und auch mal einen Tag Ruhe gönnen.“ Doch selbst wenn das irgendwann nicht mehr geht: Geschlachtet werde keines der Tiere. „Unsere älteste Henne wurde 15 Jahre alt.“

Kein Ende im Kochtopf

Ein Fahrzeug, das in Mörse auf die Abholung wartete, kam allerdings nicht aus der Region, sondern aus Stralsund an der Ostsee. Vier Stunden Fahrt hatten die sechs Hühner, die hier mitreisen würden, also noch vor sich. „Normalerweise machen wir das nicht“, sagt Bianca Gerlich. Zusätzliche Strapazen sollen den Tieren erspart werden. Aber die Geschwister Lukas und Friederike Brenz sowie ihre Cousine Jette Günther hatten den Verein mit ihrer leidenschaftlichen Begeisterung überzeugt. „Wir sind mit Hühnern aufgewachsen“, erzählte Lukas Brenz, 23 Jahre alt, „und seit ich 14 war, durften keines mehr geschlachtet werden!“ Die letzten seien vor vier Jahren schließlich eines natürlichen Todes gestorben. Aber: Vor ein paar Wochen adoptierte die Familie einen todgeweihten Hahn. Hähnchen Tac wurde von seinem Rivalen Tic im angestammten Hühnerhof nämlich so eifersüchtig verfolgt, dass ihm ein Ende im Topf drohte – um des lieben Friedens willen. Jetzt bekommt er sein Gnadenbrot bei den Geschwistern Brenz und nur eines fehlt ihm zum Glück: Hühner. „Von einem Züchter wollten wir keine holen. Der Verein scheint uns ein ethisch vertretbarer Weg zu sein, Dafür nehmen wir auch die Fahrt in Kauf – und haben das gleich mit einem Verwandtenbesuch und einer Wanderung im Harz verbunden“, erklärt Lukas Brenz.

Jennifer Laab kümmert sich jetzt seit 2012 um die Hühnerrettung und ist von dieser Art Happy End für die Tiere immer wieder aufs neue begeistert, selbst wenn sie und ihr Mann mittlerweile viele Stunden Zeit und auch Geld investiert haben. „Man kann nicht einfach aufhören – und ich will auch nicht“, sagt sie. Nicht so lange Hühner ihr Dasein massenhaft in Legebatterien fristen und dann im Alter von nur zwei Jahren geschlachtet werden, weil sie dass Akkordtempo nicht mehr schaffen.

Von Andrea Müller-Kudelka