Fallersleben

Diebe haben an der Straße Lange Stücke in Fallersleben einen Mercedes aufgebockt und vier Leichtmetallfelgen gestohlen. Eine 27-jährige Frau staunte am Dienstagmorgen nicht schlecht, als sie ihren C 220 sah: Unbekannte hatten von ihrem sechs Jahre alten Fahrzeug alle vier Leichtmetallfelgen nebst Bereifung abmontiert und entwendet. Den Wagen ließen sie auf Pflastersteinen aufgebockt zurück. Das Fahrzeug stand auf einem Gemeinschaftsparkplatz in der Straße Lange Stücke.

Durch den Diebstahl ist ein Schaden von mindestens 2000 Euro entstanden. Die Polizei hofft darauf, dass Anwohner oder Passanten verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben. Die Tatzeit liegt zwischen 22 Uhr am Montag und 6 Uhr am Dienstag. Hinweis nimmt die Polizeiwache in der Heßlinger Straße unter Tel. 05361/4646-0 entgegen.

Von der Redaktion