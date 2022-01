Fallersleben

Die Polizei sucht Zeugen für eine Unfallflucht auf der Straße Hofekamp in Fallersleben: Demnach fuhr ein 63-Jähriger aus dem Landkreis Peine fuhr mit seinem schwarzen Volvo V 50 die Straße Hofekamp in Richtung der Straße Hinterm Hagen. Aus der Hoffmann-von-Fallersleben-Straße missachtete ein Fahrer in seinem silbernen Auto die Vorfahrt des Volvo und bog auf die Straße Hofekamp ein.

Der Golf-Fahrer flüchtet nach dem Zusammenstoß

„Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, doch anstatt sich um den entstandenen Schaden und den Austausch der Personalien zu kümmern, setzte der Fahrer des silbernen Pkw unvermindert seine Fahrt fort“, so Polizeisprecher Thomas Figge.

Bei dem Fahrzeug des Unfallverursachers handele es sich vermutlich einen VW Golf vom Typ 4. Hinweise werden in der Polizeistation in Fallersleben sowie unter Tel. 05361-46460 angenommen.

