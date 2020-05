Polizei schnappt betrunkene Fahrraddiebe in Fallersleben

Fallersleben

Ein Diebesduo hat sich am späten Donnerstagabend an der Bahnhofstraße in Fallersleben an mehreren Fahrrädern zu schaffen gemacht. Zwei Zeugen beobachteten die beiden Männer und riefen die Polizei. Die Beamten erhielten von den Zeugen eine detaillierte Beschreibung der Täter – und mussten nicht lange suchen. Um die Ecke, in der Straße Hopfengarten, wurden die beiden Fahrraddiebe vorläufig festgenommen.

Duo gibt Fahrraddiebstahl zu

„Beide führten ein Fahrrad mit sich, welches sie zuvor am Bahnhof entwendet hatten“, sagte Polizeisprecher Thomas Figge. Eine Personalienüberprüfung der Personen ergab, dass es sich bei den beiden Beschuldigten um zwei Wolfsburger im Alter von 37 und 49 Jahren handelt. Bei einer Durchsuchung fanden die Polizisten „umfangreiches Beweismaterial“. Beide gaben zu, die Fahrräder entwendet zu haben.

Beide Täter sind betrunken

Weil sie scheinbar alkoholisiert waren, boten ihnen die Beamten einen Atemalkoholtest an. Bei dem 37-Jährigen kam ein Wert von 1,81 Promille heraus, der ältere Mann hatte immerhin 1,26 Promille intus. Beide Männer wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Die Ermittlungen dauern an.

