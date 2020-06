Fallersleben

Er überholte trotz Gegenverkehr und verursachte einen Unfall mit einem Verletzten: Die Polizei Fallersleben sucht den Fahrer eines Motorrollers. Der Roller-Fahrer fuhr am Dienstagabend auf der Salzwedeler Straße in Mörse in Richtung Kreisel Kerksiek und überholte trotz Gegenverkehr. Ein entgegenkommender ­44-jähriger Autofahrer versuchte, ausweichen. Dabei geriet sei Seat ins Schleudern und kam von der Fahrbahn ab.

Seat kippt nach Ausweichmanöver auf die Seite

Laut Polizei kippte das Fahrzeug um blieb auf der Beifahrerseite liegen. Dabei verletzte sich der Wolfsburger leicht und musste ins Klinikum gebracht werden. An dem Seat entstand ein Schaden von rund 2500 Euro. Der Roller des Unfallverursachers ist vermutlich silberfarben. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Fallersleben unter Tel. (05362) 94 74 10.

Von von der Redaktion