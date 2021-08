Fallersleben

Razzia am Schulzen Hof in Fallersleben: Ein griechisches Lokal war dort am Dienstag Ziel von Beamten der Ermittlungsgruppe „Schleuser“. Die Bundespolizei ermittelt in Kooperation mit dem Landeskriminalamt Mecklenburg-Vorpommern dort und in Niedersachsen wegen des Verdachts der illegalen Beschäftigung, Urkundenfälschung und Ausbeutung gegen einen 36-Jährigen und dessen weit verzweigte Familie an verschiedenen Standorten in griechischen Restaurants. Laut dem betroffenen Betrieb in Fallersleben handele es sich zumindest in ihrem Fall nur um eine zufällige Namensgleichheit.

Es gilt die Unschuldsvermutung

Die Bundespolizei und das Landeskriminalamt in Mecklenburg-Vorpommern geben zurzeit keine näheren Auskünfte zu den einzelnen Standorten, betonen jedoch in einer allgemeinen Presseerklärung zum Verfahren, dass grundsätzlich für alle Beschuldigten die Unschuldsvermutung gelte, während die Ermittlungen noch laufen. Wie lange es bis zur Bekanntgabe näherer Erkenntnisse noch dauern könnte, vermochte ein Sprecher des LKA wegen des Umfangs der Aktion noch nicht abzuschätzen.

Der Auftrag für die Durchsuchungen an insgesamt elf Standorten liegt bei der Staatsanwaltschaft in Stralsund. Laut einem Augenzeugen aus Fallersleben waren zwischen acht und zehn Fahrzeuge der Ermittlungsgruppe in Fallersleben am Dienstag von 11 Uhr bis in die Nachmittagsstunden hinein vor Ort beschäftigt.

Sieben Beschuldigte stammen aus Georgien

Die Ermittlungen richten sich gegen sieben Beschuldigte im Alter von 19 bis 59 Jahren mit griechischer Staatsbürgerschaft und georgischer Herkunft. Die Verdachtspunkte im Einzelnen: Einschleusen von Ausländern, Verschaffens von falschen Papieren, Urkundenfälschung, Menschenhandel zum Zwecke der Ausbeutung der Arbeitskraft oder zumindest der Beihilfe zu diesen Taten.

Die Beschuldigten sollen seit 2019 an unterschiedlichen Orten in den Landkreisen Vorpommern Greifswald und Mecklenburgische Seenplatte sowie dem Land Niedersachsen Restaurants eröffnet haben, um dort Personen aus Drittstaaten unter ausbeuterischen Verhältnissen zu beschäftigen. Hierzu wurden diese Personen laut den bisherigen Erkenntnissen mit polnischen Visa ausgestattet, um eine Scheinfreizügigkeit zu suggerieren. Zudem seien einige Personen zusätzlich bei Bautätigkeiten illegal eingesetzt worden.

Im Zuge der Durchsuchungsmaßnahmen am Dienstag wurden neben den Beschuldigten weitere 21 Personen angetroffen, bei denen der Verdacht besteht, dass sie illegal beschäftigt wurden. „In den folgenden Ermittlungen ist zu prüfen, ob die angetroffenen Personen auch Opfer von Menschenhandel geworden sind“, heißt es in der Pressemitteilung. außerdem suchten die Ermittelnden nach schriftlichen Aufzeichnungen und anderen Beweisen. Durch das kriminelle Geschäftsmodell seien rund 840 000 Euro erwirtschaftet worden.

Hintergründe der Razzia in Fallersleben Seit mehreren Jahren nutzen im gesamten Bundesgebiet sogenannte „Drittstaatsangehörige“ – also Personen, die nicht aus EU-Ländern stammen – gefälschte Personaldokumente zur illegalen Einreise, Eröffnung von Bankkonten und als Arbeitsberechtigung. Häufig werden die Migranten von Leiharbeitsfirmen oder Agenturen vermittelt, die zum Teil ihren Sitz nicht in Deutschland haben. Betroffen sind vor allem Baugewerbe, Speditions- und Zustellbetriebe sowie die fleischverarbeitende Industrie. Der Gemeinsamen Ermittlungsgruppe Schleuser (GES) lagen seit Dezember 2020 Erkenntnisse vor, dass die aktuell Beschuldigten Personen mit dem Ziel der Ausbeutung illegal nach Deutschland einschleusen. Die Beschuldigten stehen miteinander in einem engen familiären Verhältnis. Sie beschafften gefälschte griechische Ausweisdokumente, stellten Unterkünfte zur Verfügung, organisierten Fahrdienste und unterstützen die Arbeitenden bei Kontoeröffnungen und Behördengängen. Dabei gingen sie arbeitsteilig und in unterschiedlichen Verantwortlichkeiten vor. Die Beschäftigten verzichten dann gezwungenermaßen ganz oder zumindest zum Teil auf branchenübliche Löhne.

Bei den Durchsuchungen kamen rund 300 Beamte des Bundespolizeipräsidiums, der Bundesbereitschaftspolizei, der Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt, des Landeskriminalamtes, des Polizeipräsidiums Neubrandenburg und der Landespolizei Niedersachsen zum Einsatz.

Von Andrea Müller-Kudelka