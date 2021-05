Partyreste am Mittellandkanal: Wasserstraßenverwaltung räumt Müll weg

Fallersleben/Sandkamp

Eigentlich macht Joggen am Kanal bei tollem Wetter Spaß. Aber bei diesem Anblick unter der A39-Brücke zwischen Sandkamp und Fallersleben vergeht einem jeglicher Spaß: Leere Schnaps- und Colaflaschen, zerfetzte Pizzapappen, Kippenschachteln. „Leider kein Einzelfall“, sagt Carmen Müller, Leiterin der Außenstelle Vorsfelde der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung (WSV).

Jogger war sauer wegen des Müllbergs am Kanal

Ein Jogger, der namentlich nicht genannt werden möchte, meldete sich bei der WAZ – und war stinksauer: „Unter der Autobahnbrücke haben Leute eine Party gefeiert und ihren kompletten Müll dort liegen lassen. Warum nehmen die ihren Dreck nicht einfach wieder mit?“

Das fragt sich WSV-Chefin Carmen Müller auch: „Leider passiert so etwas am Kanal häufiger. Grillpartys sind neben dem Gewässer und unter Brücken beliebt, obwohl es nicht erlaubt ist.“ Partygäste würden eine Menge an Getränken und Snacks mitbringen und ihren Müll dann einfach liegen lassen.

Carmen Müller: Müllsünder in flgranti erwischt. Quelle: Roland Hermstein

Die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung zeigt Müllsünder an

Als Eigentümer der Grundstücke müsse die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung dann den Müll fremder Leute beseitigen. Sie stellt klar: „Bei großen Mengen bringe ich es auch immer zur Anzeige.“ Auch diesmal werde der Müll rasch beseitigt.

Erst vor kurzem, so Müller, habe sie einen Müllsünder in flagranti am Kanal erwischt: „Er räumte den Müll gleich wieder in sein Auto.“ Sie habe Beweisfotos gemacht – trotzdem hätten Polizei und Ordnungsamt keine Anzeige gestellt. Denn es habe ja kein Umweltdelikt gegeben. Weil der Sünder seinen Müll wieder mitgenommen hat...

Von Carsten Bischof