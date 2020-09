Fallersleben

Die Parkuhren in der Fallersleber Innenstadt stehen seit Dienstag. „Es wird eine Gewöhnungsfrist von einer Woche geben“, gab Ortsbürgermeisterin Bärbel Weist (PUG) bekannt. Ab der zweiten Woche wolle die Stadt täglich kontrollieren, ob Parker ein Ticket ziehen. Nach vier Wochen wolle die Stadt ihre Kontrollen dann sukzessive herunterfahren. Eine Sache müsse aber noch geändert werden, schmunzelte Weist: „Laut der Parkautomaten beträgt die Höchstparkdauer 15 Stunden – das muss ein Versehen sein.“

Polizei-Chefin Daniela Rieken stellt Kriminalitätsgeschehen vor

Mit überwiegend erfreulichen Nachrichten kam die Fallersleber Polizeichefin Daniela Rieken ins Hoffmannhaus: Die Zahl der registrierten Delikte sei von 976 (2018) auf 913 (2019) gesunken. Besonders erfreulich sei der Rückgang bei Wohnungs- und Hauseinbrüchen. Aber: „Die Zahl der Einbrüche in Keller von Mehrfamilienhäusern ist in jüngster Zeit angestiegen.“ Weitere Problembereiche seien Internetkriminalität und Betrug allgemein. Konkrete Zahlen könne sie aber erst am Jahresende nennen. Dafür kündigte sie regelmäßige Verkehrskontrollen für die nächste Zeit an.

Die Art der Kriminalität ändert sich: Fallerslebens Polizeichefin Daniela Rieken schilderte dies im Fallersleber Ortsrat. Quelle: Roland Hermstein

Diskussionen löste das Vorhaben der Stadt aus, das Naturschutzgebiet „ Barnbruch Wald“ auszuweisen. Der CDU gingen einige Einschränkungen für Bürger zu weit – sie forderte die Aufhebung des 300 Meter breiten Schutzstreifens um Horste des Rotmilans und eine Aufhebung des temporären Jagdverbots im Naturschutzgebiet. „Die Landesforsten weisen ausdrücklich darauf hin, dass eine kontinuierliche, effektive Bejagung von Schwarz- und Raubwild für den Bruterfolg geschützter Arten ein wesentlicher Faktor sein wird“, betonte Michael Paech ( CDU).

Ortsrat stimmt für das Naturschutzgebiet „ Barnbruch Wald“

„Wir sind natürlich auf alle Einwände eingegangen“, betonte Claudia Leyers vom Umweltamt der Stadt Wolfsburg. Im Winter habe man beispielsweise die Schutzzone rund die Horste auf 50 Meter reduziert. Und natürlich dürfe auch gejagt werden. Andre Schlichting ( CDU) verwies auf den Klimawandel: „Viele Bäume sterben – kann man keine anderen pflanzen?“ Könne man schon, betonte Leyers, aber: „Es müssen heimische Arten sein.“ Und sie dürften die „harmonischen Lebensgemeinschaften“ im Naturschutzgebiet nicht stören. Am Ende stimmte der Ortsrat gegen drei CDU-Stimme der Vorlage zu.

Das tat er bei den neuen Benutzungsgebühren und Entgelten für die Räumlichkeiten und den Schlosshof von Schloss Fallersleben. „Die Kosten haben sich in den letzten 20 Jahren verändert, nur die Gebühren nicht“, erklärte Stefan Krieger (Geschäftsbereich Kultur) den Politikern. Weil wegen der Corona-Pandemie aktuell keine Veranstaltungen statt fänden, würde die neuen Gebühren erst zum 1. Januar 2021 eingeführt.

