Park+Ride-Plätze: Fremdparker am Fallersleber Bahnhof?

Fallersleben

„Park+Ride“-Plätze an Bushaltestellen und Bahnhöfen sind ein probates Mittel, den Straßenverkehr zu entschärfen. Ab hier gelangen Pendler statt über verstopfte Straßen mit öffentlichen Transportmitteln zum Arbeitsplatz in der Nachbarstadt. Wie Ortsbürgermeisterin Bärbel Weist (PUG) allerdings in der Ortsratssitzung am Dienstag im Hoffmannhaus Fallersleben kritisierte, wird der P+R-Platz am Bahn-Haltepunkt Fallersleben offenbar gründlich missbraucht.

Park+Ride-Parkplatz: Hinweisschild aufstellen

Und zwar vermutlich von Menschen, die in den unmittelbar benachbarten Büros und Firmen ihrer Tätigkeit nachgehen. „Ich bin oft angesprochen worden“, so Weist, „dass sämtliche Plätze schon früh am Morgen langfristig belegt sind.“ Und zwar eindeutig nicht von den erwünschten Nutzern. Eventuell könnte in größeres Hinweisschild Abhilfe schaffen. Notfalls aber müsste die Nutzungsberechtigung auch schärfer kontrolliert werden.

In der ersten Sitzung des Jahres 2020 übermittelte Weist zudem eine Fülle von Kenntnisgaben. Wichtig: die ursprünglich für den heutigen Donnerstag geplante Information zur Hinterliegerbebauung Herzogin-Clara-Straße muss auf den 30. Januar verschoben werden. Sie findet um 17 Uhr im Hoffmannhaus statt.

Sülfelder Feuerwehr möchte eine Garage bauen

Am 28. Januar ist um 11 Uhr in Sülfeld ein Ortstermin geplant. Gemeinsam mit der Jugendförderung des Geschäftsbereichs Grün wird man den Spielplatz in der Wettmershagener Straße besichtigen und eventuelle Veränderungen erörtern. Ein interfraktionelles Gespräch schlägt die Ortsbürgermeisterin auch in einer weiteren Sülfelder Angelegenheit vor. Die örtliche Feuerwehr möchte auf ihrem Gelände eine Garage bauen und beantragt einen Zuschuss.

CDU-Fraktionssprecher André-Georg Schlichting wiederholte in der ersten Ortsratssitzung 2020 seine Anregung, eine bislang ausgesprochen hässliche Mauer an der Verwaltungsstelle endlich ansehnlicher herzurichten. Gleichzeitig brachte er den Ausbau der Einmündung Netzebandstraße/Hinterm Hagen in Erinnerung. CDU und SPD äußerten übermittelten in gemeinsamen Stellungnahmen den Wunsch vieler Einwohner nach einer verbesserten und somit sichereren Radwegesituation in der Fallersleber Innenstadt.

Von Burkhard Heuer