Weil die PUG zu Beginn der Legislaturperiode nicht damit einverstanden war, dass das Sitzungsgeld erhöht wird, spenden die Fraktionsmitglieder dieses Geld in jedem Jahr. Je zwei Initiativen aus Fallersleben und Sülfeld teilen sich diesmal 1000 Euro.

1000 Euro für vier Initiativen in Fallersleben und Sülfeld

