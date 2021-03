Ortsrat fordert Kontrollen in der Stellfelder Straße

Sandkamp

Für geraume Zeit war es ruhiger geworden in Sandkamp. Lastwagen mit einem Gewicht von über zwölf Tonnen wurden durch entsprechende Beschilderung daran gehindert, auf der Stellfelder Straße quer durch den Ort zu fahren. In der öffentlichen Ortsratssitzung am Mittwoch im Rathaus musste Ortsbürgermeister Francescantonio Garippo (SPD) allerdings kundtun, dass die Maßnahme offenbar an Wirkung verloren hat.

Antrag eingebracht

„Es ist leider wieder Alltag eingekehrt“, so Garippo. Verbotsschilder würden häufig missachtet, schwere Brummis würden über die Stellfelder Straße wieder in großer Zahl ihre Ziele ansteuern. Ortsrat und Anlieger sind sich einig: Da muss Abhilfe geschaffen werden. Polizei und Ordnungsamt seien wieder in verstärktem Maße gefordert, zu kontrollieren und auf Einhaltung der Vorschriften zu dringen. Der Ortsrat beschloss einstimmig, einen entsprechenden Antrag bei der Verwaltung einzubringen.

Radwegausbau gefordert

Ebenfalls die Stellfelder Straße betraf ein weiterer Antrag, der die Fortsetzung der Sanierung zum Ziel hat. Ein Teil der Straße sei zwar saniert und mit Fuß- und Radweg ausgestattet worden, Richtung Westen allerdings fehle die Fortsetzung. Einstimmig erfolgte der Beschluss, dass beispielsweise der Rad- und Fußweg auf gesamter Länge ausgebaut werden müsse.

Schließlich soll auch ein bisher stiefmütterlich behandeltes Fleckchen in Sandkamp schöner werden. Es geht um ein brachliegendes Dreieck im Bereich Stellfelder Straße/Knüppeldamm/ Im Hagen. Das kleine Areal sei nach Worten des Ortsbürgermeisters mehr ins Blickfeld gerückt und verdiene eine Aufwertung. Da es sich um städtisches Gelände handele, sei der Geschäftsbereich Grün gefordert, für eine ansprechende Bepflanzung zu sorgen.

Von Burkhard Heuer