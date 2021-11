Ehmen/ Mörse

Peter Kassel (CDU) ist und bleibt Ortsbürgermeister und Vorsitzender des Ortsrates Ehmen/Mörse. Seine neue Stellvertreterin, parteilos, aber auf der Liste der FDP-Fraktion, wurde mit Dr. Kristin Rothe eine absolute Newcomerin im Ortsrat.

Damit war die zeitweilige Koalition von SPD, PUG und Grünen gescheitert, deren Sprecher SPD-Fraktionsvorsitzender Ingolf Viereck zuvor als Stellvertreter Dr. Jan-Christoph Albrecht (SPD) und Frank Hocke (PUG) im Wechsel für jeweils die Hälfte der Legislaturperiode vorgeschlagen hatte. Zumal aus alter Gepflogenheit Ortsbürgermeister und Stellvertreter stets aus verschiedenen Ortsteilen kommen sollten. Die knappe Abstimmungsmehrheit brach mit diesem ungeschriebenen Gesetz. Kassel und Rothe wohnen beide in Ehmen. Mörse ging leer aus.

Geheime Abstimmung im Ortsrat Ehmen-Mörse. Quelle: Burkhard Heuer

So verlief die geheime Wahl im Ortsrat Ehmen/ Mörse:

Zuvor hatte Alterspräsident Wilhelm Lieven (Grüne) die insgesamt harmonisch durchgeführte konstituierende Sitzung in der Mörser Mehrzweckhalle eröffnet, ehe tatsächlich ein wenig Spannung aufkam, denn die Wahlen wurden auf Antrag geheim durchgeführt. In beiden Fällen gab es knappe Ergebnisse mit jeweils 7:6-Stimmen für den jeweiligen Gewinner bzw. die Gewinnerin. Hätte die CDU/FDP-Koalition den Anregungen der Opposition Folge geleistet, wäre es sicher anders verlaufen. Dem alten und neuen Ortsbürgermeister zollten SPD, Grüne und PUG (Erklärung Ingolf Viereck, SPD) allerdings dennoch ihre Anerkennung.

Das ist Kristin Rothe Neu im Ortsrat und gleich stellvertretende Ortsbürgermeisterin: Dr. Kristin Rothe, Diplom-Biologin, verheiratet, derzeit Hausfrau und Mutter von drei Kindern, wohnt im Kerksiek Ehmen. „Ich habe kandidiert, um die Belange der Menschen in beiden Ortsteilen generationsübergreifend vertreten zu können“, sagt sie. Besonderen Wert legt Kristin Rothe darauf, für Anliegen aus der Bevölkerung offen zu sein. „Ich bin für jeden jederzeit ansprechbar“, sagt sie. Dies könne ohne Berührungsängste persönlich, aber auch digital erfolgen. Für Fragen oder Anregungen hat Rothe zudem eine separate Mail-Adresse unter rothe.ehmenmoerse@web.de eingerichtet, wo Anliegen auch schriftlich vorgetragen werden können.

60 Prozent der Wähler in Ehmen/Mörsen wollten Peter Kassel

Peter Kassel ist trotz seiner noch 56 Jahre quasi schon ein Urgestein als Ortsbürgermeister und übt diesen Posten offenbar zur Zufriedenheit auch der Wähler aus. Von den 4919 Wahlberechtigten, die bei den Kommunalwahlen ihre Stimme abgaben, machten 2949 ihre Kreuzchen für Peter Kassel. Das sind 60 Prozent. Die Stellvertreterfrage allerdings hatte man sich anders vorgestellt. Ingolf Viereck bedauerte: „Wir haben die Hand ausgestreckt, doch unserem Wunsch wurde leider nicht gefolgt.“

Ehrungen beim Ortsrat Ehmen-Mörse: Ehrungen (v. links) Reinhold, Peter Kassel, Angelika Jahns und Ingolf Viereck. Quelle: Burkhard Heuer

Neben Kassel sind noch andere seit Jahrzehnten dabei und opfern viele Stunden ihrer Freizeit für das Ehrenamt. Grund genug für die Stadt Wolfsburg drei Kommunalpolitiker zu ehren. Bürgermeisterin Angelika Jahns (CDU) war gekommen, Peter Kassel und Ingolf Viereck für 30 Jahre Ortsratsarbeit auszuzeichnen. Blumenstrauß und Präsent gab es auch für Reinhold Höfs, der 20 Jahre dem Gremium angehört und weiterhin vertreten ist. Kassel und Viereck attestierte Jahns ein einzigartiges Engagement für die Bevölkerung.

Das ist der neue Ortsrat Ehmen/Mörse Der neue Ortsrat Ehmen/ Mörse hat 13 Mitglieder. Alter und neuer Ortsbürgermeister ist Peter Kassel (CDU), seine Stellvertreterin ist die parteilose Kristin Rothe. Weitere Mitglieder sind: – Jan-Christoph Albrecht (SPD) – Frank Hocke (PUG) – Sabrina Höfs (CDU) – Wilhelm Lieven (Bündnis 90/ Die Grünen) – Cindy Lutz (CDU) – Bernd Rieseler (CDU) – Ute Schmidt (SPD) – Reinholfd Höfs (CDU) – Hildegard Müller-Stolz (Bündnis 90/ Die Grünen) – Uwe Wenkebach (CDU.Fraktionssprecher) – Ingolf Viereck (SPD-Fraktionssprecher)

Kassel: „Wir stehen vor immensen Herausforderungen“

Als gute Mischung aus bewährten und neuen Mitglieder wertete dann Ortsbürgermeister Kassel den Ortsrat Ehmen-Mörse, dem Kristin Rothe, Jan-Christoph Albrecht und Wilhelm Lieven als neue Mitglieder angehören. „Wegen der angespannten Haushaltslage“, so sagte er, „stehen wir alle aber auch in den nächsten fünf Jahren vor immensen Herausforderungen.“ Kassel nannte in diesem Zusammenhang die Nordspange Kerksiek, die zwar lange beschlossen aber noch immer nicht realisiert worden sei.

Das ist in den nächsten Jahren geplant:

Kritisch betrachtete er die aktuell geplante Streckenführung des Radschnellwegs Wolfsburg-Braunschweig durch Mörse. Und auch ein eventueller Anbau an die Mehrzweckhalle Mörse oder gar ein Neubau seien Themen, die in den nächsten Jahren noch für Kopfzerbrechen sorgen sollten.

Von Burkhard Heuer