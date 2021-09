Online-Handel, Corona-Krise: „Sport 2000“ in Fallersleben schließt

Fallersleben

Wer die richtige Ausrüstung für irgendeine Sportart braucht, ist bei Eldrid Sode an der richtigen Adresse. Egal ob schwimmen, laufen, wandern, tauchen oder Inlineskaten. 1985 eröffnete sie ein Fachgeschäft für Tennis in der Seilerstraße. Es folgten Umzüge und ein Vollsortiment-Angebot. Jetzt hört die Inhaberin von Sport 2000 in der Wolfsburger Landstraße auf.

Ende Oktober, vielleicht auch erst Ende November soll dann Schluss sein. Ab Montag läuft der Räumungsverkauf. Nach 36 Jahren war das kein leichter Schritt. Aber er musste sein, sagt die 57-Jährige traurig. Die Situation für den Einzelhandel in Wolfsburg sei schon seit Jahren schwierig. Der boomende Online-Handel mache es noch schwieriger. „Corona hat uns dann den Rest gegeben“, bedauert die Geschäftsfrau.

Verkauf trotz Lockdown

In der Pandemie lief der Verkauf trotz Lockdown und geschlossenem Geschäft weiter. Die Beratung lief per Telefon, die Ware wurde zum Kunden gebracht. Das lief gut – war aber extrem anstrengend. Ein Online-Shop hätte helfen können.

„Sport 2000“ schließt:

Zur Galerie Inhaberin Eldrid Sode hört nach 36 Jahren auf: „Sport 2000“ in Fallersleben schließt

Aber davon hält Eldrid Sode nichts: „Rücksendequoten von 60 bis 70 Prozent. Dazu der massive Ressourcenverbrauch durch Verpackungsmaterial, Füllstoffe und Treibstoff“, erklärt sie. Dazu die oft prekären Arbeitsbedingungen der Beschäftigten in der Logistikbranche. „Und wo gehen die Steuern der großen Konzerne hin?“, fragt die Geschäftsfrau. An diesem Business wolle sie nicht teilnehmen.

Viele Kunden kaufen im Internet

Viele Kunden tun das. Die Beratung holen sie sich oft im Fachgeschäft, im Internet kaufen sie. Weil es dort billiger ist. Das hat die Inhaberin von „Sport 2000“ häufig selbst erlebt. Kaufen Kunden doch bei ihr, feilschen sie um den Preis. Eldrid Sode muss aber rechnen. Schließlich hat sie die neun Mitarbeiter, Miete und die Ware zu bezahlen.

Sport 2000 in Fallersleben schließt. Quelle: Boris Baschin

Eldrid Sode und ihr Team haben es trotzdem immer wieder geschafft, sich zu behaupten. Auch als das Designer Outlet kam. „Wir haben uns immer wieder neu erfunden.“ Kamen neue Trendsportarten – Sport 2000 bot die passende Ausrüstung dazu. Und die nötige Fachberatung.

Für jede Sportart ein Spezialist

Das ist Eldrid Sode wichtig: Für jede Sportart im Sortiment gibt es einen Spezialisten im Team. Mitarbeiter Eberhard Baars ist zum Beispiel der Experte für Tennis, aber auch für Gesundheitssport. Er ist seit der ersten Stunde dabei.

Um Kunden einen besonderen Service anzubieten, gab es außerdem Workshops zu speziellen Themen. Aktionen neben dem normalen Geschäftsbetrieb gehörten immer zum Konzept: „Seit Beginn haben wir große Veranstaltungen in Wolfsburg unterstützt und begleitet“, erklärt die Betriebswirtin, die selbst sportbegeistert ist. Lauf-Cup, Triathlon, Marathon – überall war Sport 2000 mit einem Stand dabei. Außerdem wurden Laufprojekte für Anfänger mit ins Leben gerufen.

Doch immer weniger Kunden kommen zu „Sport 2000“. Früher kauften viele Wolfsburger in der Mittagspause oder nach Feierabend dort ein. Seit Home-Office und Corona sei dieses Geschäft eingebrochen. Eldrid Sode sieht unter diesen Bedingungen keine Zukunft für ihren Sporteinzelhandel in Wolfsburg.

Von Sylvia Telge