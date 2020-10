Nicht unumstritten: Die neuen Parkautomaten in der Fallersleber Altstadt

Fallersleben

An den neuen Parkautomaten in der Fallersleber Altstadt scheiden sich die Geister. Einige finden sie gut, andere nicht. Und wieder andere ignorieren sie – ziehen nicht wie vorgeschrieben einen Parkschein. Eins finden aber alle gut: Seitdem die Stadt die Automaten Anfang September aufgestellt hat, gibt es deutlich mehr freie Parkplätze als vorher. „Damit haben wir das Ziel erreicht“, sagt Ortsbürgermeisterin Bärbel Weist (PUG).

Seit vielen Jahren diskutieren Politik und Verwaltung darüber, wie sie die Dauerparker aus der Fallersleber Innenstadt verbannen können. Sie blockierten Plätze für Kunden, die in den Geschäften einkaufen wollen. Eine Sanduhr-Regelung war zuletzt eine Alternative, die viel Zustimmung fand, aber aus rechtlichen Bedenken verworfen wurde.

Die Stadt stellte Anfang September 15 Parkuhren in der Fallersleber Altstadt auf

Deshalb entschied man sich für Parkautomaten, die Stadt stellte Anfang September 15 davon in der Altstadt auf. Zuerst drückte sie noch ein Auge zu und kontrollierte nicht. Seit 21. September tut das aber der Ordnungsdienst. Und die ersten Erfahrungen mit dem neuen Parkkonzept sind gut: „Grundsätzlich verhalten sich die Parker korrekt, die Anzahl der Verwarnungen im Innenstadtbereich ist leicht zurückgegangen“, erklärt Elke Wichmann von der Kommunikation der Stadt.

Anwohner sind nicht so begeistert von den Parkautomaten. „Ich kann nicht mehr in der Nähe meines Geschäftes parken“, sagt Bettina Binder, Inhaberin der „Spielkiste“. So wie ihr geht es auch Leuten, die in der Altstadt wohnen. Viele von ihnen haben deshalb die Ortsbürgermeisterin gefragt, ob es nicht wie in der Wolfsburger Innenstadt einen Anwohner-Parkausweis gebe. Gibt es nicht. Aus gutem Grund, erklärt Bärbel Weist: „Wenn Anwohner einen Parkausweis erhalten, sind wieder alle Parkplätze belegt.“

CDU-Vertreter schauten sich die Parksituation zusammen mit Bürgern vor Ort an

Auch die CDU Fallersleben/ Sülfeld hat sich mit dem Thema beschäftigt. Mitglieder und Ortsrats-Vertreter schauten sich mit Bürgern vor Ort die aktuelle Situation an. Sie sind sich einig: „Es müssen Lösungen entwickelt werden, um weiteren Parkraum, auch für Anwohner und Eigentümer, zu schaffen“, sagt Vorsitzender André-Georg Schlichting.

Außerdem müsse der kurzfristige Ausbau des seit langem geforderten Parkplatzes am Hofekamp-Gebäude nun endlich kommen. Weil die Stadt kein Geld dafür habe, schlagen die CDU-Vertreter vor, notfalls einen Investor für die Übernahme der Kosten zu suchen.

Außerdem fordern sie, die veränderte Parkplatzsituation rund um die Innenstadt regelmäßig zu kontrollieren. „Es kann nicht sein, dass der Parkplatz an der Hoffmann-von-Fallersleben-Straße als Dauerparkplatz für Wohnmobile, Wohnwagen, Anhänger oder Lieferwagen von Unternehmern und Privatpersonen aus dem Umland genutzt wird und somit wichtiger Parkraum nicht zur Verfügung steht“, so Schlichting. Die sind dort erstaunlicherweise seit dem neuen Parkkonzept fast verschwunden...

Von Sylvia Telge