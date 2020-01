Keltische Klänge in der Michaeliskirche

Fallersleben

Neues Jahr und ein neues, altes Instrument: Beim Neujahrskonzert in der Michaeliskirche in Fallersleben haben viele Konzertbesucher am Samstag erstmals die Klänge einer keltischen Harfe gehört.

„Die keltische Harfe ist ein Instrument, das man nicht oft zu hören bekommt. Für mich ist es das erste Mal, dass ich sie live erleben darf“, unterstrich Kantor Johannes Kruse bei seiner Begrüßung die Besonderheit des Konzerts. Unter dem Titel „The Quiet Land of Eirin“ boten der Kirchenmusiker Andreas Pasemann an der Harfe und die Mezzosopranistin Antje Siefert ein gefühlvolles Konzert.

Vor den Besuchern in der nicht ganz gefüllten Kirche begannen die beiden Musiker ihren Auftritt mit „The Origin of the Harp“ und damit den Ursprüngen der keltischen Harfe sowie irischen Klagegesängen. Die keltische oder gälische Harfe ist eines der ältesten Musikinstrumente der Welt und hat ihre Ursprünge in Irland und Schottland. Optisch fällt sie vor allem durch ihre gebogene Säule auf.

Sanfte Solo-Improvisationen

In Solo-Improvisationen ließ der aus Wolfsburg stammende Pasemann die sanften Klänge des Instruments zur Geltung kommen. Zusammen mit Siefert unternahm er zudem eine Reise durch verschiedene Epochen und Länder: Siefert sang auf Englisch, außerdem auf Gälisch und brachte so irische Geschichte nach Fallersleben.

Publikum bedankte sich mit Applaus

Darüber hinaus präsentierte sie mit „Flow my Tears“ von John Dowland das frühbarocke England. Mit Claudio Monteverdis „Si dolce è il tormento“ bewies die Mezzosporanistin, dass sie auf Italienisch ebenfalls textsicher und stimmgewaltig ist. Zwischendrin zeigten Siefert und Pasemann mit „Where have you been“ und „Painted Veil“ von Cécile Corbel auch neuere Lieder. Sanft, ruhig und klassisch: Ihrem Stil blieben die Musiker das gesamte Konzert über treu. Das Publikum dankte es mit Applaus.

Von Melanie Köster