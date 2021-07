Sülfeld

Am 1. August soll das neue niedersächsische Kita-Gesetz in Kraft treten. Kitas im ganzen Land liefen im Vorfeld dagegen Sturm – auch die katholischen Kindertagesstätten in Wolfsburg beteiligten sich. Sie fürchteten um die Qualität der Betreuung. Die Politik besserte nach, trotzdem bleibt Kritik: Das Gesetz sei eine „Mogelpackung“, weil es die aktuellen Bedarfe nicht berücksichtige. Um darauf hinzuweisen, ließen am Freitag sämtliche katholische Kitas in Wolfsburg insgesamt 1000 Luftballons in die Luft steigen.

Die Aktion stand unter dem Motto „Wir gehen in die Luft für Qualität in Kitas“. Auch die Sülfelder St.-Marien-Kita machte mit: Punkt 10 Uhr stiegen 100 rote Luftballons in den Himmel, an denen Karten mit dem Satz „Kein Herz für Kitas?“ hingen. Ein schönes Bild – mit ernstem Hintergrund, erklärt Leiterin Britta Buder. „Einige Dinge wurden zwar nach unserer Kritik nachgebessert. Aber mit dem Luftballon-Protest wollen wir an die Politik appellieren, sich fortlaufend mit den Bedarfen der frühkindlichen Bildung und Betreuung auseinanderzusetzen.“ Und das Land solle mehr Geld investieren als bisher vorgesehen.

Das alte Kita-Gesetz ist fast 30 Jahre alt

Das alte Kita-Gesetz ist fast 30 Jahre (!) alt. In dieser langen Zeit habe sich viel verändert in der Arbeit der Kindertagesstätten, sagt der Gesamtverband der katholischen Kitas in Wolfsburg. Fast überall gibt es mittlerweile Ganztagsbetrieb, viele Eltern sind berufstätig und haben andere Betreuungswünsche, der bürokratische Aufwand in den Einrichtungen sei enorm gestiegen. In einer so schnelllebigen Zeit wie dieser dürfe man nicht wieder 30 Jahre mit Änderungen warten. Anpassungen müssten viel schneller erfolgen und sich am aktuellen Bedarf orientieren. Damit Kitas eine verlässliche Grundlage bekommen.

Das neue Gesetz ist nun verabschiedet, Nachregelungen in folgenden Bereichen seien trotzdem wichtig: Die Gruppen sollen kleiner werden, ein besserer Personalschlüssel (mehr Fachkräfte – weniger Kinder) sei nötig, ebenso mehr Vorbereitungszeit für Gruppenteams und mehr Stunden für die Kita-Leitung.

Eltern für Thema sensibilisieren

Die katholischen Kitas holten bei ihrem Protest die Politik, aber auch die Eltern mit ins Boot. Um sie für das Thema zu sensibilisieren: Es gab Sitzungen, außerdem wurden Plakate, die „Massenkindhaltung“ ablehnen, an die Eingänge der Einrichtungen aufgehängt. Das zeigte Wirkung. „Wir haben viel Verständnis erfahren“, freut sich Britta Buder.

Eltern könnten jetzt besser verstehen, warum die Kitas dringend Nachbesserungen beim neuen Gesetz fordern. Zum Beispiel bei der Regelung, dass Azubis auch als Fachkräfte im Betreuungsbetrieb eingesetzt werden können, wenn „Not am Mann“ sei. Das geht gar nicht, sagt Britta Buder. „Auszubildende sind keine ausgebildeten Fachkräfte.“ Wenn ein Gesetz sie kurzerhand dazu mache, sei das eine fatale Entscheidung.

Von Sylvia Telge