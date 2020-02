Neues Geschäft in Fallersleben: Massage-Studio eröffnet in der Altstadt

Fallersleben

Ein Leerstand weniger in der Fallersleber Altstadt: In der Kampstraße hat Benjamas Wick ein Massage-Studio eröffnet. Darüber freut sich auch der Förderverein Blickpunkt.

Benjamas Wick steht in ihrem neuen Geschäft in Fallersleben. An den Wänden hängen Zertifikate von Massage-Kursen, die sie in Thailand absolviert hat. Auf kleinen Tischen stehen Buddha-Figuren, zwei Matten liegen in der Mitte des Raumes. Wick hat sich vor kurzem selbstständig gemacht und das Massage-Studio „Sabaidee“ eröffnet.

„Thailändische Massagen sind meine Berufung“

„Am Anfang war ich ganz schön aufgeregt. Aber jetzt habe ich schon eine kleine Stammkundschaft“, sagt Wick. Seit zwölf Jahren lebt sie in Deutschland. Aufgewachsen ist sie in Phetchaburi, einer Provinz im südlichen Teil Zentralthailands. Bevor sie das Massage-Studio eröffnete, arbeitete sie als Aushilfe bei einem Zahnarzt. „Das habe ich gerne gemacht, aber thailändische Massagen sind meine Berufung“, sagt Wick. Ihre Massagen finden auf Bodenmatten statt: Fußreflexzonen-Massage, Hot Stone Massage und spezielle Massagen für den Nacken und Schulterbereich.

Unterstützung bekommt die Geschäftsfrau von ihrem Lebensgefährten Frank Riebe. Er kümmert sich unter anderem um die Homepage. Dass seine Freundin ein Geschäft eröffnet hat, freut ihn sehr. Er liebäugelt bereits damit, zu expandieren.

Blickpunkt: Fallersleben ist im Wellnessbereich gut aufgestellt

Über neue Geschäfte in Fallersleben freut sich auch Otto Saucke vom Förderverein Blickpunkt: „In Fallersleben tut sich eine ganze Menge. Natürlich gibt es auch Leerstände, aber gerade im Gesundheits- und Wellnessbereich ist Fallersleben stark“, sagt Blickpunkt-Chef Otto Saucke.

Wie viele Geschäfte leer stehen, dazu hat der Vorsitzende keine Zahlen vorliegen. „Die ehemalige Post ist seit einem halben Jahr nicht vermietet. Die Gründe dafür sind mir nicht bekannt. Und auch die ehemaligen Räume der Volksbank sind seit etwa drei Monaten leer“, so der Vorsitzende.

Online-Handel macht Einzelhändlern zu schaffen

Aber dennoch: Fallersleben sei durchaus beliebt zum Einkaufen: viele kleine Geschäfte und Läden, die es so in der Region nicht ein zweites Mal gebe. „In das Brautmodengeschäft kommt die Kundschaft sogar aus dem Harz angefahren“, sagt Saucke. Anders als in den großen Innenstädten seien in Fallersleben keine großen Ketten angesiedelt: „Das macht den besonderen Flair aus“, berichtet der Vorsitzende.

Eines verbindet die Mitglieder des Vereins vor allem, „wir alle kämpfen an einer Front.“ Ihr Gegner: der Online-Handel. „Viele Menschen shoppen am Wochenende im Internet, das macht es dem Einzelhandel in Fallersleben schwer“. Auch deshalb ging der Verein vor drei Jahren in die Offensive: beispielsweise mit der Teilnahme an der bundesweiten Aktion „Heimat shoppen“, initiiert von der Industrie- und Handelskammer.

