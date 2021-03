Neue Geflügelpest-Verordnung in Wolfsburg: Hühner müssen in die Ställe

Fallersleben

Die ersten Vogelgrippe-Fälle gab es schon vor Monaten in Deutschland. Seit Januar ist Niedersachsen betroffen und jetzt auch umliegende Landkreise wie Peine und Wolfenbüttel. Die Gefahr rückt also näher, deshalb hat die Stadt jetzt wieder die Stallpflicht für Hühner, Puten und anderes Geflügel in Wolfsburg eingeführt. Damit will sie verhindern, dass die Geflügelpest nach Wolfsburg kommt. Die Regelung gilt erst mal bis 15. April.

2017 war der letzte Vogelgrippe-Fall in Wolfsburg: Ein Graugans am Burgteich in Neuhaus hatte die Krankheit. Das neue Geflügelpest-Amtsblatt habe viele Geflügel-Halter verunsichert, sagt Dieter Prehn, Pressesprecher des Geflügelzuchtvereins Fallersleben. Deshalb gibt der Verein einige Tipps. Bei der Vogelgrippe handelt es sich um eine Geflügelkrankheit, die weltweit vorkommt. Um den eigenen Tierbestand davor zu schützen, müssen Hühner aller Art, Puten, Wachteln, Wassergeflügel und Laufvögel wieder in die Ställe und dürfen nicht im Freien herumlaufen.

Hühner und Enten müssen ab sofort in Ställen bleiben oder in Volieren

Die Tiere müssen in Ställen bleiben oder in Volieren, die von oben geschlossen sind und an den Seiten engmaschigen Draht haben. Das soll verhindern, dass Wildvögel eindringen und die Vogelgrippe übertragen. Das war der formale Teil. Es gibt aber noch mehr zu beachten, erklärt Prehn: Wer Hühner, Enten, Gänse, Puten oder sogar Wachteln hält, unterliege der Meldepflicht bei der Tierseuchenkasse. „Bedauerlicherweise wird beim Kauf der Tiere nicht darauf hingewiesen“, sagt Dieter Prehn.

Ab in den Stall: Das gilt für Hühner und anderes Geflügel erstmal bis zum 15. April. Quelle: Geflügelzuchtverein Fallersleben

Der Mindestbetrag liegt 2021 bei 12,50 Euro im Jahr. Schon bei einem Tier ist der Beitrag fällig. Diese Meldung kann per Internet bei der Niedersächsischen Tierseuchenkasse erfolgen (www.ndstsk.de). Dieser ziemlich geringe Beitrag kann Geflügelhalter bei Vogelgrippe vor hohen Kosten bewahren: Bei angemeldeten Tieren übernimmt die Tierseuchenkasse neben den Kosten des Tierwertverlustes auch die Kosten für angeordnete Maßnahmen, wie Untersuchungen, Entsorgung von toten Tieren und/oder die Reinigung und Desinfektion der Ställe. „Ansonsten trägt der Halter diese selbst“, so Prehn.

Hühner, Puten und Wachteln müssen gegen die Newcastle- Erkrankung geimpft sein

Er weist noch auf etwas hin. Nach der Geflügelpest-Verordnung gilt für alle Hühner- Puten- und Wachtelhalter, dass der gesamte Bestand gegen die Newcastle-Erkrankung regelmäßig geimpft sein muss. Das erfolgt alle drei Monate über das Trinkwasser oder einmal im Jahr durch den Tierarzt per Spritze. „Diese Impfung hat nichts mit der Vogelgrippe zu tun. Es sind zwei unterschiedliche Erkrankungen“, weist Prehn hin.

Sollte die Seuche in einem bestehenden nicht geimpften Bestand ausbrechen, habe der Halter die gesamten Folgekosten, die anfallen, zu tragen. Weitere Informationen dazu auf der Vereinshomepage www.gzv-fallersleben.de.

Von Sylvia Telge