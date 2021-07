Neue Fressnapf-Filiale in Fallersleben: Es gibt sogar einen Tierfriseur

Fallersleben

In Fallersleben eröffnet eine neue Fressnapf-Filiale. Am Donnerstag, 22. Juli, um 9 Uhr geht es im ehemaligen Impulse-Markt auf der Wolfsburger Landstraße los. Auf rund 1200 Quadratmetern gibt es alles, was der Tierhalter so braucht, damit es dem vierbeinigen Liebling gut geht. Prominenter Gast am Eröffnungstag ist Markus „Popeye“ Bugger von der Vox-Tierschutz-Doku „Harte Hunde“.

Der neue „Fressnapf“ hat einiges zu bieten: Sogar ein Tierfriseur ist geplant, er soll im Spätsommer starten. Er heißt „Fellini“, bietet einen abgeteilten Bereich für die Vierbeiner mit Nasszelle zum Baden und natürlich einen Styling-Platz. Waschen, schneiden, legen gehört zum Angebot. „Aber auch Krallen schneiden“, so Dirk Winter, Geschäftsführer von Röhrdanz Immobilien. Die geplante Tieradoptions-Börse ist erst einmal auf Eis gelegt, erklärt er. Möglicher Starttermin für das Kooperationsprojekt mit dem Wolfsburger Tierheim könnte im Herbst sein.

Besonders breites Sortiment

Der Fallersleber „Fressnapf“ ist ein besonderer „Fressnapf“, erklärt Winter. Das Sortiment sei „das breiteste in Niedersachsen“. Der Schwerpunkt liegt auf Hunde und Katzen. Alles, was sie brauchen, habe die neue Filiale. Von der Pflege bis hin zu Ernährung und Spielzeug.

Hundefriseur bei der Arbeit: Im neuen „Fressnapf“-Tierfachgeschaft soll es genaus sowas geben. Quelle: dpa

Zur Eröffnung sind einige Bonbons geplant: Zum Start am 22. Juli kommt Markus „Popeye“ Bugger von der Vox-Tierschutz-Doku „Harte Hunde“ und gibt Autogramme. Ein Haustier-Fotograf fotografiert die Vierbeiner der Kunden, außerdem gibt es kräftige Rabatte an den ersten drei Tagen.

Dritte „Fressnapf“-Filiale in Wolfsburg

Dass Röhrdanz Immobilien nach Standorten in Vorsfelde und Nordsteimke jetzt auch in Fallersleben eine Fressnapf-Filiale eröffnet, sei kein Zufall. „Dort hatten wir noch einen weißen Fleck“, erklärt Dirk Winter. Vor vielen, vielen Jahren hatte Röhrdanz schon mal in Fallersleben einen Zooladen – jetzt kehrt das Unternehmen quasi zurück zu den Wurzeln.

Dafür musste der ehemalige Impulse-Markt komplett entkernt werden. Umfangreiche Umbauarbeiten folgten. In Deutschland gibt es rund 900 Fressnapf-Filialen, in Europa über 1600.

Von Sylvia Telge