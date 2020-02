Blutspender gesucht: DRK-Ortsverein wettet mit Kita-Eltern

Hattorf/ Heiligendorf

Wenn es darum geht, neue Blutspender zu gewinnen, ist der DRK-Ortsverein Heiligendorf/Hattorf äußerst kreativ. Es gab schon lustige Aktionen zu den Spende-Terminen, jetzt hat der Teamvorstand noch einen drauf gesetzt: eine Wette. Das Team überreichte beim Elternabend der DRK-Kita in Hattorf eine Spende über 300 Euro an die Leiterin Martina Bohn. Die kann noch verdoppelt werden, wenn mindestens 20 Eltern zur nächsten Blutspende am 23. März nach Hattorf kommen.

Die Mütter und Väter nahmen die Wette an. „Wir sind gespannt, wie sie ausgeht“, sagt Teamvorstand Dieter Kalm. Kommen mindestens 20 Eltern, gibt es für die Kita nochmals 300 Euro. Klappt es nicht, wollen die Eltern bei den Blutspenden helfen, zum Beispiel Brote schmieren. Oder sie packen im Kindergarten mit an. „Egal wie die Wette ausgeht, es gibt nur Gewinner – die Kinder“, freut sich Kalm.

Defibrillator als Dauerleihgabe für die Feuerwehr

Es ist wichtig, neue Blutspender zu finden. Vor diesem Problem stehen alle DRK-Ortsvereine. Erstspender zu bekommen, ist gut, sie aber langfristig zu halten, ist mindestens genauso wichtig – und manchmal schwierig. Deshalb sucht das DRK Heiligendorf/Hattorf Partner. Einer ist die Freiwillige Feuerwehr Heiligendorf. Dort gibt es mittlerweile erfreulich viele Spender, die regelmäßig kommen. „Die Blutspenden sind in den Dienstplänen eingetragen“, freut sich Kalm. Dort hinzugehen, sei für viele fast eine „Pflichtaufgabe“.

In der Hattorfer Wehr könnte es noch mehr Spender sein. Deshalb plant der Ortsverein dort die nächste Aktion: Er übergibt einen Defibrillator als Dauerleihgabe. Das hat der Ortsverein auch 2016 bei der Heiligendorfer Wehr gemacht. Mit Erfolg.

Bekannt für originelle Ideen

Auch die Kita in Heiligendorf bekommt demnächst eine Spende vom DRK. Welche Aktion dort vorgesehen ist, stehe noch nicht fest, sagt Kalm. Ihm und seinen Leuten fällt mit Sicherheit etwas Originelles ein. Dafür ist der Ortsverein bekannt. Seit sieben Jahren stehen die Blutspenden unter einem Motto. Zum Thema „Summerfeeling“ wurden Bratwurst vom Grill und Cocktails serviert. Außerdem gab es sommerliche Dinge am DRK-Glücksrad zu gewinnen: Liegestühle aus Bambus und Camping-Klappstühle mit Dosenhalter.

Ein anderes Mal war „Halloween“ das Motto – auf dem Speiseplan standen leckere Dinge wie Dracula-Topf und Geister-Muffins. Ein anderes Mal wurde ein roter Teppich für Spender ausgerollt: Es wurden Fotos von jedem Spender gemacht, das Bild gab es dann als Geschenk.

