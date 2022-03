Neindorf: Pläne für Baugebiet „Wiedbusch“ werden konkreter

Almke/Neindorf

Seit über 20 Jahren sind rund 29 Hektar des Bereichs „Wiedbusch“ im Nordosten des Ortsteils Neindorf im Flächennutzungsplan für eine Wohngebietsentwicklung vorbehalten, jetzt nimmt das Vorhaben konkrete Züge an: Christine Hage vom Geschäftsbereich Stadtplanung und Bauberatung berichtete in der jüngsten Sitzung des Ortsrates Almke/Neindorf über Planungen, im „Wiedbusch“ Baumöglichkeiten für Ein- und Mehrfamilienhäuser zu schaffen.

Dafür seien umfangreiche Vorbereitungen angelaufen, unter anderem gibt es mittlerweile Ergebnisse von speziellen Untersuchungen, die zwei Besonderheiten im künftigen Baugebiet betreffen. Im Zentrum des Wiedbusch nämlich liegen zwei intakte Hangquellmoore, die seit jeher als natürlicher Wasserspeicher dienen. Mittlerweile liegt ein Moorschutzgutachten vor als Ergebnis intensiver Untersuchungen der beiden wertvollen Flächen. Von März bis Dezember letzten Jahres haben Fachleute das Biotop beobachtet.

Bebauung ist laut Gutachten mit sumpfigen Flächen vereinbar

„Das Gutachten kommt zu dem Schluss“, so berichtete Christine Hage, „dass eine Wohnbebauung in der Nachbarschaft mit den beiden sumpfigen Flächen durchaus vereinbar ist, ein ausreichender Schutzstreifen allerdings zwischen Feuchtgebiet und Bauplätzen eingehalten werden muss.“ Darüber hinaus müsse gewährleistet sein, dass den beiden Mooren auch in Zukunft ausreichend Wasser zugeführt werde. „Wichtig ist, möglichst viel Oberflächenwasser zu sammeln und den Feuchtflächen zuzuleiten“, sagte die Stadtplanerin. Das gesamte städtebauliche Konzept für den Wiedbusch sei in Arbeit und werde dem Ortsrat im Sommer 2022 präsentiert.

Geplantes Baugebiet: Die Fläche für den Wiedbusch in Neindorf umfasst 29 Hektar. Quelle: Britta Schulze

Die 29 Hektar des geplanten Wohngebietes befinden sich zwar überwiegend bereits im Besitz der Stadt Wolfsburg und eines heimischen Geldinstitutes, aber bisher stehen nicht alle Flächen zur Verfügung. Insider in Neindorf wissen, dass mindestens ein Grundstücksbesitzer gegenwärtig nicht bereit ist, sein Stückchen „Wiedbusch“ zu verkaufen. Es könnte sich dabei um ein Areal handeln, das für die verkehrliche Erschließung besondere Bedeutung hat.

Stadt will sich von Grundstücksbesitzer nicht bremsen lassen

Die Stadt ist aber nicht gewillt, sich davon in ihrer weiteren Wohngebietsentwicklung ausbremsen zu lassen. Für den Fall, dass die erforderlichen Flächen nicht durch Kauf oder durch Landtausch zur Verfügung stehen, wurde dem Ortsrat ein Umlegungsverfahren zur Beschlussfassung vorgestellt. Damit würde der Stadt ein Instrument an die Hand gegeben, das für Bereiche gilt, in denen freiwillige Regelungen nicht erzielt werden können und somit eventuell die städtebauliche Entwicklung beeinträchtigt werde, heißt es in der Stellungnahme. Ortsrat und Rat dokumentierten damit die hohe Priorität der kurzfristigen Entwicklung von Bauland. „Vorrang hat aber immer noch unabhängig davon der klassische Grundstückserwerb“, betonte Hage. Der Möglichkeit der Umlegung wurde vom Ortsrat einstimmig dem Rat empfohlen.

Radweg zwischen Neindorf und Ochsendorf geplant

Ebenfalls zustimmend nahm der Ortsrat Informationen über einen geplanten Radweg auf der Landesstraße 290 zwischen Neindorf und Ochsendorf zur Kenntnis. Es handelt sich dabei um eine Gemeinschaftsmaßnahme des Landes Niedersachsen in Kooperation mit den Vereinbarungspartnern vom Regionalverband Braunschweig den Städten Wolfsburg und Königslutter sowie dem Landkreis Helmstedt. Wolfsburg unterstützt diese Maßnahme und beteiligt sich mit zunächst 7500 Euro an den Planungskosten. Eventuelle erstmalige Grunderwerbskosten werden ebenfalls zunächst von der Stadt vorfinanziert. Diese Kosten werden allerdings vom Land erstattet.

Von Burkhard Heuer