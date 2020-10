Neindorf: Landfrauen wollen eigene Gruppe für junge Frauen gründen

Neindorf

Die Landfrauen werden in Deutschland immer beliebter, vor allem bei jüngeren Frauen. Deswegen wollen die Neindorfer Landfrauen jetzt eine neue Gruppe aufmachen: „Junge Landfrauen“. Ein erstes unverbindliches Kennenlern-Treffen findet am Donnerstag, 8. Oktober, um 20 Uhr im Neindorfer Gemeindezentrum statt.

„Mit dem Gedanken, so eine Gruppe zu gründen, haben wir uns schon länger beschäftigt“, sagt Uta Stute, Vorsitzende der Landfrauen aus dem Hasenwinkel. Den letzten Impuls zur Neugründung habe das Aus des Mütterzentrums Neindorf gegeben: „Das ist ein herber Verlust für Neindorf. Es war über 20 Jahre lang ein beliebter Treffpunkt für junge Frauen.“

„Junge Landfrauen“ sollen sich zwanglos treffen können

Jetzt springen die Neindorfer Landfrauen in die sprichwörtliche Bresche: „Wir gründen die ‚jungen Landfrauen‘ als Untergruppe“, berichtet Uta Stute. Ihr schweben kreative und Bildungsangebote vor und ein Platz, an dem sich jüngere Frauen zwanglos treffen können. Etwa im Gemeindehaus oder sogar in den Räumlichkeiten des ehemaligen Mütterzentrums. Und natürlich eher abends als nachmittags – mit Blick auf Mütter und berufstätige Frauen.

Engagiert: Landfrauen-Chefin Uta Stute plant die Gründung der „jungen Landfrauen“ in Neindorf. Quelle: privat

Aber all das natürlich nur, wenn das Interesse groß genug ist. Das will sie beim Kennenlern-Treffen am 8. Oktober ausloten. „Ich werde über die Landfrauenarbeit im Allgemeinen berichten“, kündigt Stute an. Der Rest sei Sache der jungen Frauen: „Sie müssen ein Orga-Team gründen und loslegen.“ Aktuell haben die Hasenwinkel-Landfrauen 135 Mitglieder, darunter viele Frauen zwischen 40 und 45. „Unser jüngstes Mitglied ist gerade mal 34 Jahre alt“, so Stute.

Mittagstisch für Senioren nimmt an Aktion „Gemeinsam helfen“ teil

Übrigens: Auch ein zweites Projekt der Hasenwinkel-Landfrauen nimmt gerade richtig Fahrt auf: der Mittagstisch für Senioren. Damit nehmen die Landfrauen an der Aktion „Gemeinsam helfen“ von WAZ und Volksbank BraWo teil. „Wir hoffen natürlich auf viele Votes“, sagt Uta Stute. Mit viel Anerkennung im Rücken werde man für jüngere Frauen noch attraktiver.

Von Carsten Bischof