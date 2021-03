Neindorf

Manchmal entstehen aus alltäglichen Situation tolle Ideen – erst recht, wenn Kinder im Spiel sind: Um ein bisschen Fröhlichkeit und Frühlingsstimmung in den Ort zu bringen, baumeln jetzt große, bunte Ostereier an einem Baum an der Kreuzung Ortsmitte Neindorf gegenüber der Bäckerei Cadera. Viele Passanten und Pendler werden sich sicher schon gefragt haben, was dahintersteckt. Hier ist die Auflösung.

Den Kindern viel auf, dass die Kreuzung ohne den Weihnachtsbaum recht trist wirkt

Im Rahmen der Verkehrserziehung hatte sich die Polizistin Silke Hitschfeld oft mit den Schulkindern der ersten und zweiten Klasse der Grundschule Hasenwinkel zur Ampel in Neindorfs Mitte begeben. Hierbei war den Kindern aufgefallen, dass es dort an der Kreuzung ohne Weihnachtsbaum recht trist aussieht. Prompt kamen sie auf die Idee, große, bunte Ostereier zu malen und sie dort aufzuhängen, um in den tristen Corona-Zeiten ein wenig Fröhlichkeit in den Ort zu bringen.

Gesagt, getan: Es entstanden über 30 Meisterwerke – ob leuchtend bunt, mit Hase, Küken oder sogar Polizeiauto oder auch FSG-Logo. Daniel aus Neindorf kam sogar extra in der Frühstückspause seines Homeschooling-Tages vorbei, um zwei tolle Ostereier abzugeben. So ist ein richtiges Freiluftmuseum entstanden, was beim Betrachten an der frischen Luft allen Corona-Vorgaben entspricht. Hier können die Kinder nach Spaziergang oder Einkauf stolz ihre Arbeit präsentieren. Selbst die Kinder aus den Nachbardörfern sehen bei der Anfahrt mit Schulbus oder PKW ihren Ostereierbaum. „Vielleicht bewegt es den einen oder anderen auch dazu, ein wenig langsamer durch den Ort zu fahren“, bemerkt Silke Hitschfeld mit einem Augenzwinkern.

Von swi