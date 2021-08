Manchen Einbrechern ist nichts heilig: Unbekannte sind am Donnerstag zwischen 12 und 17 Uhr in das Gemeindehaus der evangelischen Kirche in Neindorf eingebrochen. Die Polizei ermittelt noch den Gesamtschaden.

