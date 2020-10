Neindorf

Über Jahrzehnte prägten sie das Bild an der Peripherie Neindorfs: Die mächtigen Silos und der riesige Mischturm des Mischwerks Deutag, der Deutschen Teer und Asphalt AG. Doch seit geraumer Zeit sind die Lichter aus, die Anlage steht still.

In der Sitzung des Ortsrates Almke/ Neindorf am Dienstag diskutierten Einwohner mit Ortsbürgermeister Hans-Ulrich Achilles ( SPD) und fragten nach, ob er Konkretes über die Zukunft des Mischwerkes wüsste. Offizielles wisse er bislang zwar nicht, aber: „Hier wird seit geraumer Zeit nichts mehr produziert“, erklärte der Ortsbürgermeister aus persönlicher Sicht. Passanten hätten darüber hinaus beobachtet, dass die gesamte Mischanlage Stück für Stück demontiert werde. Mit Landwirten, die Areal an den Betreiber verpachtet hätten, sei ebenfalls gesprochen worden. Nun müsse geklärt werden, so hieß es im Ortsrat, was mit dem Areal später geschehen soll.

Anzeige

Der Betreiber Deutag äußerte sich am Mittwoch auf WAZ-Anfrage nicht zur Schließung des Neindorfer Mischwerkes.

Vor allem bei Ostwind zog Asphaltgeruch über den Ort

Viel Sympathien hat man in Neindorf ohnehin nicht gehabt mit dem Mischwerk, in dem Material für den Straßenbau hergestellt wurde. Vor allem bei Ostwind zog Asphaltgeruch über den Ort. Dieser sei nach Auskunft des Betreibers zwar nicht gesundheitsschädlich, aber doch unangenehm gewesen, so Hans-Ulrich Achilles. Auch der starke Lastwagenverkehr, der über den „Almker Totenweg“ führte, sei von den Einwohnern als Belästigung empfunden worden.

Zwar wird seit geraumer Zeit das Werk also nicht mehr angefahren, Lastwagen allerdings bleiben ein Problem im Totenweg. Die Straße wird vielfach als nächtlicher Parkplatz genutzt. „Manchmal stehen hier bis zu sechs Lkw in Reihe“, hieß es. Diesem Übel will der Ortsrat in Kooperation mit der Verwaltung gern ein Ende setzen, und zwar mit einem Durchfahrtsverbot. Die entsprechende Beschilderung solle, so beschloss man, bereits direkt an der Zufahrt zum Almker Totenweg aufgestellt werden.

Von Burkhard Heuer