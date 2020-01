Neindorf

Die Bushaltestelle „ Südstraße“ in Neindorf bleibt noch länger verlegt: Derzeit befindet sie sich in der Straße „Zum Bäckermorgen“ – und dort bleibt sie voraussichtlich noch bis zum 31. Juli 2020, so informiert die Wolfsburger Verkehrs-GmbH ( WMG). Betroffen sind die Linien 216 und 269 sowie die Schulfahrten 216 und 218. Grund für die Verlegung sind die Sanierungsarbeiten in der Neindorfer Straße.

Von der Redaktion