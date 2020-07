Neindorf

Erst vor wenigen Wochen berichtete die WAZ über Ärger rund um lärmende Trecker in Neindorf. Jetzt geht der Konflikt in die nächste Runde: Am vergangenen Wochenende herrschte erneut reger Ernte-Verkehr zur Biogasanlage in Glentorf. Bei den Neindorfern sorgt das für Diskussionen: Müssen sie den Lärm wirklich immer wieder hinnehmen? Hatten die Trecker überhaupt eine Sondergenehmigung? Die Betreiber der Biogasanlage sehen sich derweil Anfeindungen ausgesetzt.

Steffi Losert verzeichnete am Sonntagabend zwischen 20 und 23 Uhr mindestens 21 Fahrten der Schlepper mit Anhänger. „Hatten die eine Genehmigung?“, fragt sich die Neindorferin. Sie habe Verständnis für die Arbeit der Landwirte. Dennoch ärgere sie, dass die Betreiber der Anlage immer wieder Sondergenehmigungen für die langen Fahrten am Ruhetag bekommen: „Ausnahmen sollten Ausnahmen bleiben.“ Losert findet die ganztägigen Belieferungen im Abstand von zehn Minuten nicht hinnehmbar. Es handele sich um eine „immense Lärmbelästigung“ und „gesundheitsschädliche Belastungen“. Sie will jetzt vom zuständigen Gewerbeaufsichtsamt wissen, ob überhaupt eine Genehmigung für den Einsatz vorlag.

Laut Biogasanlage sind Fahrten rechtens

Laut Ira Luckstein von der Biogasanlage waren die späten Fahrten sehr wohl rechtens und im Sinne des städtebaulichen Vertrags: „Nach 20 Uhr sind wir nicht mehr durch die Ortsdurchfahrt gefahren, sondern über einen Grasweg ausgewichen und über Feldwege gefahren.“ Das bestreitet Losert nicht, sie meint jedoch: „Auch hier wohnen Bürger.“ Zudem sei das hohe Tempo, mit dem die Schlepper unterwegs seien, ein Problem.

Ortsbürgermeister Hans-Ulrich Achilles fühlt sich gegenüber den Trecker-Karawanen machtlos: „Mir stinkt das auch, aber als Ortsrat können wir da gar nichts machen.“ Während Losert die Stadt weniger in der Pflicht sieht, fühlt sich Achilles auch von der Verwaltung im Stich gelassen: „Eine Tempo-30-Zone wäre das Einzige, was die zwingen würde, langsamer zu fahren.“ Die fordert Anwohner Rainer Sabothe ebenfalls, er wandte sich bereits vor einigen Wochen an die WAZ. Sabothe startete 2016 vergeblich eine Unterschriftenaktion zur Einführung einer 30er-Zone in der gesamten Ortsdurchfahrt.

Anfeindungen gegenüber den Fahrern

Luckstein bestreitet hingegen, dass die Trecker innerorts mit hohem Tempo unterwegs sind: „Die Fahrer haben von uns die Maßgabe, dass sie nicht schneller als 30 km/h fahren dürfen. Wir kontrollieren das stichprobenartig.“ Sie berichtet stattdessen von gefährlichen Überholmanövern von Pkw-Fahrern und Anfeindungen in Neindorf: „Ein Fahrer ist mit Tempomat gefahren. Dennoch hat er von einer Person in einer Bäckerei eine unschöne Geste abbekommen.“

Den späten Einsatz am Sonntag kann Luckstein erklären: „Das Material kam aus Vorsfelde und wir wollten damit nicht in den Berufsverkehr am Montag kommen.“ Sie findet es schade, dass viele Anwohner nicht das direkte Gespräch suchen: „Uns ist daran gelegen, mit allen gut auszukommen. Ich bin jeden Tag auf der Anlage, die Leute können mich immer ansprechen.“

