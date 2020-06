Fallersleben

Jäger, Landwirte, die Modellflieger im Aero-Club und nicht zuletzt die Politik blicken gespannt dem 15. Juli entgegen. Denn: Nach den bisherigen Planungen der Verwaltung könnte an diesem Tag im Rat der Stadt Wolfsburg eine Entscheidung fallen, die über Existenzen entscheidet. Es geht um einen Beschluss, die Barnbruchwiesen und Bereiche des Ilkerbruch unter Naturschutz zu stellen. Umweltamt, Untere Naturschutzbehörde und Naturschutzbeauftragter wollen damit die beiden Feuchtgebiete einbinden in ein europaweites Netz von Schutzarealen namens „Natura 2000“.

Ortsbürgermeister: Zahlreiche Gespräche mit Landwirten und Jägern

In seiner jüngsten öffentlichen Sitzung hat dazu der Ortsrat Fallersleben-Sülfeld sein Votum abgegeben und mit der Mehrheit von PUG und CDU eine Fülle von Änderungsvorschlägen auf den Weg gebracht. Stellvertretender Ortsbürgermeister Roman Dettmann (PUG) hatte die interfraktionelle Stellungnahme eingebracht. „In unsere Änderungswünsche sind die Erkenntnisse aus zwei Jahren eingeflossen“, so Dettmann über zahlreiche Gespräche mit Landwirten, Grundbesitzern und Jägern sowie den Mitgliedern der Modellflugsparte im Aero-Club Wolfsburg, der in der Gemarkung Sülfeld ein kleines Fluggelände betreibt.

Auch CDU-Fraktionssprecher André-Georg Schlichting zeigte sich in einer Veröffentlichung in den sozialen Netzwerken zufrieden über die Abstimmung in Fallersleben. Nun betrachtet es Schlichting als eine der nächsten Aufgaben, die Ratsmitglieder seiner Partei davon zu überzeugen, dem Änderungsantrag und einer eventuell geänderten Verwaltungsvorlage zuzustimmen.

PUG: Es geht an die Existenz

Roman Dettmann, der an einer eindeutigen Position der PUG im Rat keinen Zweifel hat, berichtet über konstruktive Gespräche beispielsweise mit Landwirten, die in den betroffenen Gebieten Vieh- und Pferdehaltung betreiben. „Wenn dort keine Pferde mehr grasen dürfen, geht es schon an die Existenz“, sagt Dettmann. Kritisch gesehen wird von den Landwirten auch ein Argument der Sozialdemokraten im Ortsrat Fallersleben-Sülfeld, wonach Ertragseinbußen im Naturschutzgebiet vergütet werden, im Landschaftsschutzgebiet allerdings nicht. „In der Realität gestaltet sich diese Förderung eher schwierig“, wissen Landwirte aus Erfahrung.

Wird abgelehnt: Verbot von Pferdehaltung und vorgegebener Mahd-Zeitpunkt

Als Schwerpunkt des Änderungsantrages wird von PUG und CDU somit die Änderung der Schutzkategorie von Natur- in Landschaftsschutz gesehen. Ein Verbot der Pferdehaltung wird ebenso abgelehnt wie die Mahd zu einem bestimmten Zeitpunkt „Es sollte gemäht werden können“, so André-Georg Schlichting, „wenn das Gras den richtigen Wuchs erreicht hat.“ Jäger müssten ihrer Aufgabe nachkommen können, Schwarz-und Raubwild jederzeit kurzhalten zu können Und nicht zuletzt sollten auch Modellflieger wie gewohnt hier ihrem Hobby nachgehen dürfen.

