Fallersleben

Die größten Steine sind mit der Bergung der drei verunglückten Loks aus dem Weg geräumt, bis der Zugverkehr auf der Strecke zwischen Wolfsburg und Fallersleben allerdings wieder völlig normal laufen kann, werden wohl noch ein paar Tage vergehen. Die Deutsche Bahn kündigt auf ihrer Internetseite Störungen bis in die Nacht auf Mittwoch an.

Grund dafür ist, dass der Verkehr auf der viel befahrenen Strecke seit der Bergung der Loks am Freitagnachmittag zwar grundsätzlich wieder läuft, aber eben nur eingleisig erfolgen kann. Sowohl im Fern- als auch im Regionalverkehr kommt es seitdem zu geringfügigen Verspätungen.

Weiter Verspätungen und Zugausfälle

Weiter zu Zugausfällen kommt es zudem bei IC-Zügen auf der Strecke Berlin – Hannover – Bad Bentheim – Amsterdam. Bis einschließlich Ostermontag fallen zwischen Berlin und Hamm (Westfalen) in beiden Fahrtrichtungen und am Dienstag, 6. April, zwischen Berlin und Hannover ebenfalls in beiden Fahrtrichtungen die Fahrten aus.

Für die ausfallenden IC-Züge halten einzelnen ICE-Züge der Relation Bonn/Köln/Düsseldorf – Hamm(Westf) – Hannover – Berlin zusätzlich in Stendal und verspäten sich hierdurch um wenige Minuten.

Das Personal arbeite weiter vor Ort mit Hochdruck an der Beseitigung der Störung, versichert die Bahn. Die genaue Ermittlung der Schäden auf dem noch gesperrten Gleis Wolfsburg-Hannover dauert allerdings noch an. Eine genaue Prognose hierzu sei erst nach Ostern möglich.

Spektakuläre Bergungsarbeiten

Das Zugunglück, dass das ganze Osterwochenende für Komplikationen im Bahnverkehr sorgte, ereignete sich bereits am späten Mittwochnachmittag. Gegen 18 Uhr stießen im Bereich des Fallersleber Bahnhofs eine Güterverkehrslok und zwei aneinandergekoppelte Loks bei einer Rangierfahrt seitlich zusammen. Die Loks waren zunächst auf parallelen Gleisen unterwegs, kollidierten dann aber in der Spitze wahrscheinlich aufgrund einer falsch gestellten Weiche. Die genauen Gründe für den Unfall – ob menschliches oder technischen Versagen – liegen noch im Unklaren.

Bei dem Zusammenstoß fiel eine Lok auf die Seite, während die anderen beiden aus den Schienen gehoben wurden. Für die Bergung der Loks rückte die Deutsche Bahn schließlich am Donnerstagnachmittag mit schwerem Gerät an. Per Spezialkran wurden die Loks wieder aufgerichtet. Zwei Dutzend Bahnmitarbeiter arbeiteten Tag und Nacht. Am Freitagnachmittag konnte so zumindest wieder ein Gleis freigegeben werden. Die Beseitigung der Schäden an dem anderen Gleis wird nun also voraussichtlich noch bis in die Nacht zu Mittwoch andauern.

Von Steffen Schmidt