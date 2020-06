Nach Corona-Stimmungstief: In Fallersleben geht’s langsam bergauf

Fallersleben

Die Geschäfte sind wieder geöffnet, einige Restaurants auch schon – in Fallersleben kehrt in der Corona-Krise wieder ein Stück Normalität zurück. „Aber es ist noch lange nicht wie früher“, bremst Ortsbürgermeisterin Bärbel Weist vor zu viel Optimismus.

Diese Meinung teilt Mauro Bizarro, Chef des Eiscafé S. Marco in der Altstadt. Er darf zwar nach einigem Stress wieder seit einigen Wochen außer Haus Eis verkaufen und mittlerweile ist auch die Eisdiele wieder für Gäste geöffnet. „Aber es kommen deutlich weniger Kunden“, stellt der Eisdielen-Chef fest. „Die Leute sind einfach verunsichert und haben Angst sich mit dem Virus anzustecken.“

Anzeige

„Die Angst sitzt noch tief“

Das stellt Bärbel Weist in Gesprächen auch immer wieder fest. „Die Angst sitzt noch tief.“ Vor allem seitdem die Mund-Nasen-Schutz-Pflicht bestehe.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Bilder aus Fallersleben – viel Spaß beim Durchschauen:

Zur Galerie Es ist noch lange nicht alles so wie vor der Corona-Krise

Jan Köppen bekam die Corona-Krise voll zu spüren, obwohl er seinen Laden „ Jan‘s Shop“ trotz Shutdown öffnen durfte. Zwei Tage vor der Corona-Schließung hatte er das Geschäft frisch eröffnet. Aber so richtig gut lief der Start nicht. „Es waren nur sehr wenig Menschen in der Fallersleber Altstadt unterwegs.“ Jetzt laufe das Geschäft so langsam an. Sein ungewöhnliches Angebot mit amerikanischen Süßigkeiten und Getränken lockt viele Kunden an. Nicht nur aus dem Wolfsburger Raum.

Große Solidarität für „Die Spielkiste“

Bettina Binder hatte sich wegen des Shutdown große Sorgen um ihren kleinen Laden gemacht. Sie sah die Existenz der „Spielkiste“ bedroht. Damit ihr die Kunden treu blieben, bot sie kurzerhand einen Lieferservice an. Die Tochter erstellte quasi über Nacht eine Website, Bestellungen waren außerdem über Facebook, Instagram und WhatsApp möglich. „Das wurde richtig gut angenommen“, freut sich die Fallersleber Geschäftsfrau.

„Das hat mich gerettet“, sagt sie. Nicht nur finanziell. Auch emotional. „Diese Solidarität hat mir gut getan.“ Davon zehre Bettina Binder noch immer: „Den Zuspruch empfinde ich als große Wertschätzung meiner Arbeit.“

Eine Lösung für das Metropol-Kino wäre schön

Solche Erlebnisse stimmen positiv, sagt Bärbel Weist. Jetzt wünscht sie sich noch eine Lösung für das Metropol-Kino, das noch nicht öffnen darf. Leider. Noch kämen dafür keine positive Nachrichten von der Landesregierung. Vielleicht sei aber eine Sonderregelung für das Traditionshaus möglich. Die Inhaberfamilie betreibe das Kino mit so viel Herzblut, erfülle gern Sonderwünsche für Kunden. „Es muss doch möglich sein, ihnen zu helfen“, so die Ortsbürgermeisterin.

In der Corona-Krise machte ein Traditionsladen in der Altstadt zu: Chocolata. Es wird ein bereits Nachmieter gesucht. Das Braunschweiger Unternehmen Chocolata hat schon vor längerer Zeit damit begonnen, Filialen in der Region zu schließen, auch die am Wolfsburger Südkopf. Jetzt folgten die letzten – darunter war das Geschäft in Fallersleben.

Lesen Sie auch

Von Sylvia Telge