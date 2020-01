Musikalisch-lebendige Führung durch Mauer-Ausstellung lockt viele Gäste an

Fallersleben

Noch immer hält sich die Legende, dass David Hasselhoff im beleuchteten Kostüm „I’ve Been Looking For Freedom“ singend die Berliner Mauer zum Einsturz gebracht habe. Das ist historisch nicht korrekt. Nicole Trnka vom M2K und Musiker Géza Gál gaben im Hoffmann-von-Fallersleben-Museum einen informativen und musikalischen Rundgang durch die Ausstellung „Confrontier. Mauern 1989 - 2019“.

Riesiges Interesse

Das Interesse an dieser ungewöhnlichen Ausstellungsführung war riesig. Die vielen Besucher passten kaum in den Vorraum im ersten Obergeschoss, wo der einzige Schnappschuss der Ausstellung hing. Kai Wiedenhöfer hatte dieses Bild mit dem etwas unsicher dreinschauenden NVA-Soldaten auf dem Potsdamer Platz gemacht, als dort kurz nach der Grenzöffnung ein provisorischer Übergang eingerichtet wurde.

„Imagine“ zum Mauerfall

Zunächst war aus dem Nebenraum der Lennon-Song „Imagine“ zu hören, gespielt und gesungen von Géza Gál. Dann waren historische Zitate zu hören, die vom Bau der Mauer bis hin zu Schabowskis „Das tritt nach meiner Kenntnis ... ist das sofort, unverzüglich“ reichten.

„Auf der Mauer, auf der Lauer...“

Dann bollerte es gegen die Tür. „Die Mauer muss weg!“ Schließlich kam Gál mit Akkordeon in den Raum und animierte alle „Auf der Mauer, auf der Lauer...“ mitzusingen. Mit diesem atmosphärisch-theatralischen Einstieg begann die überaus lehrreiche und unterhaltsame Führung durch die Sonderausstellung, die zurzeit im Obergeschoss des Schlosses Fallersleben zu sehen ist.

Wiederhoefer fotografiert Mauern

Nach dem Fall der Berliner Mauer machte sich der Fotograf Kai Wiedenhöfer in die ganze Welt auf, um Mauern zu dokumentieren, die noch immer stehen; sei es die Grenze zwischen Nord- und Südkorea, die Abgrenzung zu den Palästinensern im Westjordanland, die befestigte Grenze zum mexikanischen Tijuana oder auch die Trennungen der christlichen Konfessionen in Nordirland.

Infos und Musik

Nicole Trnka erzählte zu den Bildern die passenden Informationen. Géza Gál spielte passende Stücke wie „Wind of Change“ auf verschiedenen Instrumenten. Der Gesang des sehr guten Instrumentalisten passte allerdings zur Ausstellung: Er war grenzwertig.

Von Robert Stockamp