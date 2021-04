Mülltonnen-Brand in Fallersleben greift auf Hauswand über

Fallersleben

Geht die Mülltonnen-Brandserie jetzt in Fallersleben weiter? Nach dem Löscheinsatz auf dem Gelände des Ratsgymnasiums in Stadtmitte am Vorabend musste am Mittwochvormittag die Feuerwehr zu einem Einsatz an der Richard-Blume-Straße in Fallersleben ausrücken. Wenige Stunden später ging der nächste Alarm ein.

„Am Mittag war aus bislang ungeklärter Ursache eine Mülltonne in Brand geraten“, berichtet Jürgen Koch, Sprecher der Freiwilligen Feuerwehr Fallersleben. Da der Abfallbehälter an einer Hauswand stand, griffen die Flammen nach kurzer Zeit auf die mit Wärmedämmung isolierte Fassade über. Die Berufsfeuerwehr und die Ortsfeuerwehr Fallersleben wurden um 11.53 Uhr durch die Leitstelle alarmiert. „Binnen kurzer Zeit rückten zwei Löschzüge aus, da bei der Meldung über den Notruf noch Personen im Gebäude vermutet wurden“, so Koch.

Die Bewohner des Hauses bleiben unverletzt

Genauso war es auch. Während ein Anwohner noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr versuchte, den Brand mit einem Gartenschlauch zu löschen, verließen die Bewohner des Einfamilienhauses das Gebäude. „Sogar die Katze konnte in einer Katzenbox in Sicherheit gebracht werden“, so Koch. Die wenig später eintreffende Wehr aus der Hoffmannstadt unter der Leitung von Ortsbrandmeister Tim-Bastian Freier übernahm die Brandbekämpfung. Ein Trupp unter Atemschutz übernahm das Löschen mit einem C-Strahlrohr. Weitere Feuerwehrleute mit Atemschutzgeräten kontrollierten im Gebäude, ob sich das Feuer dort weiter ausbreitete. Draußen untersuchte die Berufsfeuerwehr mit einer Wärmebildkamera die Fassade und das Dach auf mögliche Brandnester. „Glücklicherweise beschränkte sich die Brandausbreitung jedoch nur auf wenige Quadratmeter der Außenfassade“, so Koch.

Erhitzter Fahrrad-Akku sorgt für den nächsten Einsatz

Für die insgesamt rund 30 Feuerwehrleute war der Einsatz nach rund einer Stunde beendet. Auch Rettungsdienst und die Polizei waren vor Ort. Am Nachmittag folgte dann für die Ortsfeuerwehr Fallersleben ein weiterer Einsatz. In einem Fahrradgeschäft hatte sich der Akku eines eBikes stark erhitzt. Geistesgegenwärtig legten die Mitarbeiter den Akku in einen Spezialbehälter und stellten diesen vor die Tür. Die Feuerwehrleute übernahmen den Transport zu einer Entsorgungsstelle. „Glücklicherweise ging der Akku nicht in Flammen auf“, so Koch.

Von der Redaktion