Müllärger in Ehmen: Anwohner ärgern sich über illegalen Abfall

Altpapier, Altglas – das darf in die Sammelcontainer am Ehmer Wasserturm. Was Leute dort aber alles noch entsorgen, ist eine echte Frechheit. Ganz normaler Hausmüll gemischt mit Chipstüten und Konservendosen, ein demolierter Briefkasten, Verpackungs-Styropor. Das und noch mehr liegt rings um die Behälter. Bürger ärgern sich immer wieder darüber. „Hier werden Dinge entsorgt, die schon Sondermüll sind“, hat Jürgen Gogolin beobachtet.

Vor einigen Tagen sah es an der Sammelstelle wieder besonders schlimm aus. Weil die Altpapier-Behälter rappelvoll waren, legten Unbekannte ihre Kartonpappen und Zeitungen vor die Container. Es kam, wie es kommen musste: Einer fing damit an, andere machten es nach und luden ihr Altpapier ebenfalls dort ab. So wurde aus einigen abgelegten Pappen in kürzester Zeit ein riesiger Stapel.

Abfallbehörde benötigt Hinweise von Bürgern

Ein Anwohner hatte die Stadt über den Müllberg in Ehmen informiert, die reagierte und hat jetzt ist der Papphaufen entsorgt. Schnell handeln, sei wichtig, erklärt Ralf Schmidt, Pressesprecher der Stadt. Um zu verhindern, dass dort weiterer Abfall abgeladen wird. „Wenn erstmal irgendwo Müll liegt, wird dort oft weiter Abfall abgelegt“, so Schmidt.

Die Abfallbehörde benötige daher immer möglichst schnell Hinweise von Bürgern zu illegalen Abfallhaufen, damit die Stadt umgehend reagieren kann. Die Verursacher illegaler Abfallablagerungen lassen sich in vielen Fällen durch Hinweise und Zeugen ermitteln und zur Verantwortung ziehen, so der Pressesprecher.

Oft gibt es Hinweise auf Verursacher

Hinweise gibt es auch in Ehmen: Auf einigen Pappen klebte das Liefer-Etikett mit Namen und Anschrift des Empfängers. Das kann böse enden. „Illegale Abfallablagerungen stellen eine Ordnungswidrigkeit im Sinne des Kreislaufwirtschaftsgesetzes dar und können mit einer Geldbuße von bis zu 100 000 Euro geahndet werden“, sagt Schmidt.

Der Papphaufen ist in Ehmen zwar verschwunden, nicht verschwunden hingegen sind die schwarzen Plastiksäcke, die jemand hinter den Altglas-Containern abgelegt hat. Die Tüten sind voller Müll: Chipstüten, benutzte Taschentücher, Joghurtbecher – eine bunte Mischung. Alles hat dort nichts zu suchen.

