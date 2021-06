Fallersleben/Vorsfelde

Ein ganz besonderes Geschenk machte der Lions-Club Hoffmann von Fallersleben der Schillerschule: Einen „Motion Composer“ brachten Wolfsburgs Club-Präsident Wolfgang Laufer und Hans-Dieter Wochele mit zur weiterführenden Förderschule am Standort in Vorsfelde. „Die Freude über die neuen Möglichkeiten, die dieses Gerät bietet, war sichtbar und spürbar“, sagt Pressesprecher Hans Karweik.

Any, Kevin und Süleymann probierten bei der Übergabe am Donnerstagvormittag in der Pausenhalle aus, was sie mit dem Motion Composer anstellen können: selbst Musik machen und Klänge von Tieren oder etwa das Rauschen eines Waldes simulieren. Die Steuerung erfolgt über ein Tablet.

Was ist ein Motion Composer? Der Motion Composer ist ein vom Tänzer und Choreografen Robert Wechsler entwickeltes Gerät, das kleinste Bewegungen in Musik aller Art (Rock, Pop, Klassik, Lieder) umwandelt. Es bietet zudem per Tablet spielbare Musikinstrumente sowie Tier- und Naturklänge, die zum Beispiel verwendet werden können, um das Geschichten-erzählen zu ergänzen. Junge Menschen lernen mit dem Gerät, sich trotz körperlicher, motorischer oder kognitiver Einschränkungen variabel auszudrücken, ein Instrument zu spielen oder sie „ertanzen“ die eigene Musik.

„Die Begeisterung der Kinder zeigt uns, dass es richtig war, den Motion Composer zu finanzieren“, sagte Wolfgang Laufer. Hans-Dieter Wochele ergänzte: „Es ist ein schöner Moment. Für uns, für die Schule, und vor allem für die Schülerinnen und Schüler“.

Großzügige Spende durch Diakonisches Werk

Lions-Club und Förderverein haben die Gesamtkosten von rund 15 000 Euro gemeinsam mit dem Diakonischen Werk Wolfsburg übernommen. Dessen Geschäftsführer, Ralf-Werner Günther, habe mit einer Zuwendung von 10 000 Euro „die Anschaffung möglich gemacht“, sagte Laufer. Förderschulrektorin Anke Pöcking bedankte sich herzlich.

Pöcking erläuterte, dass das Gerät künftig nicht nur in der Sekundarstufe in der Carl-Grete-Straße, sondern auch von der Primarstufe ihrer Schule in der Stadtmitte sowie an der Peter-Pan-Schule in Alt Wolfsburg mit dem Schwerpunkt geistige Entwicklung verwendet werden kann. Die Vorführung in Vorsfelde beobachteten auch Kerstin Lahse vom Förderverein Schillerschule und die pädagogische Mitarbeiterin Katharina Bismarck.

Von der Redaktion