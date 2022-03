Mörse

Es ist geschafft: Der plattdeutsche Heimatdichter Heinrich Deumeland bekommt zu seinem 200. Geburtstag ein Denkmal an der Mörser Kirche. Die St.-Petri-Gemeinde gab dafür jetzt grünes Licht. Die Entscheidung fiel in einer Versammlung – der Kirchenvorstand wollte die Meinung der Gemeinde zu einer Gedenktafel für Deumeland hören.

Es war nicht klar, ob sie zustimmt. Denn der Dichter hatte die Kirche in seinen Texten häufig kritisiert. Lassen sich seine kritischen Äußerungen mit einem Denkmal auf dem Kirchengrundstück vereinbaren? Ja, das tun sie. Da war sich die Versammlung einig. Ein Denkmal auf dem Kirchengelände sei wünschenswert, „um den Schriftsteller anlässlich seines 200. Geburtstages nicht trotz, sondern auch wegen seiner kritischen Auseinandersetzung mit der Kirche zu ehren“.

Heinrich Deumeland bekommt ein Denkmal in Mörse. Quelle: Sylvia Telge

„Diese kirchenkritischen Textstellen zeugen von einer intensiven Beschäftigung von Heinrich Deumeland mit dem christlichen Glauben und werfen damit ein positives Licht auf das Verhältnis des Dichters zum Glauben“, erklärt Kirchenvorstandsmitglied David Mertins. Der Kirchenvorstandsvorsitzende Dr. Jan-Christoph Albrecht geht noch weiter: Die eigenständige Beschäftigung mit dem Glauben sei ein wesentlicher Aspekt des evangelischen Glaubens.

Buch über Heinrich Deumeland

Udo Scharf freut sich darüber, dass Mörse Deumeland mit einem Denkmal ehrt. Der pensionierte Lehrer aus Mörse hat zwei Jahre zu Deumeland recherchiert, viele Vorurteile entkräften können und dazu Ende 2021 ein Buch veröffentlicht. Ein zweites soll in einigen Monaten folgen. In seinen Quellen fand Scharf auch Texte, die Heinrich Deumeland zur Kirche schrieb. Der plattdeutsche Heimatdichter, der von 1822 bis 1889 lebte und für seine spitze Zunge bekannt ist, legte sich gern mal mit Pastoren an. Einige Beispiele dafür wurden bei der Versammlung vorgestellt und diskutiert.

Wilhelm Lieven vom Arbeitskreis „Unser Dorf hat Zukunft“ ist begeistert von der Entscheidung der Gemeinde. Von ihm kommt die Idee mit dem Denkmal und er hat schon Geld für eine Gedenktafel mit QR-Code gesammelt.